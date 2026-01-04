DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.917.835,88 -0,81%

Ali Karahan Güven Tazeledi: Türkeli Esnaf Odası'nda Yeni Dönem

Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda Ali Karahan, 317 oyla ikinci kez başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:36
Ali Karahan Güven Tazeledi: Türkeli Esnaf Odası'nda Yeni Dönem

Ali Karahan Güven Tazeledi: Türkeli Esnaf Odası'nda Yeni Dönem

Genel Kurul Detayları

Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Türkeli İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Ali Karahan güven tazeledi.

Açılışın ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Yeni döneme ait çalışma programı, mesleki eğitim ve kurs programları ile tahmini bütçe değerlendirilirken, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ücret ve haklar da gündeme alındı.

Seçim Sonuçları

Dilek ve temenniler bölümünün ardından yapılan seçimde başkanlık için Ali Karahan ile Şendoğan Demirel yarıştı. Yapılan oylamada Ali Karahan 317 oy alırken, Şendoğan Demirel 134 oyda kaldı. Bu sonuçla Ali Karahan, ikinci kez Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu

Seçimlerin ardından Başkan Ali Karahan'ın yönetim listesi netleşti. Yönetim Kurulu asil üyeleri: Şükrü Demir, İsmail Rüştü Özcan, Mevlüt Özkan, Mehmet Çelik, Ahmet Demiral ve Cemal Demir olarak belirlendi.

Genel kurul, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi.

TÜRKELİ ESNAF ODASI’NDA ALİ KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ TÜRKELİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANLIĞI...

TÜRKELİ ESNAF ODASI’NDA ALİ KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ TÜRKELİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURULU, 4 OCAK 2026 PAZAR GÜNÜ TÜRKELİ İLÇE SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SAAT 14.00’TE BAŞLAYAN GENEL KURULA ODA ÜYELERİ YOĞUN KATILIM SAĞLADI.

TÜRKELİ ESNAF ODASI’NDA ALİ KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ TÜRKELİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANLIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da 'Yanlış İğne' İddiası: 4 Yaşındaki Mihra Yatalak Kaldı
2
Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi: Keklik avı kamerada
3
Adıyaman Gölbaşı'da Dolup Taşan Çöp Konteynerleri Tepki Çekiyor
4
DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi
5
Ali Karahan Güven Tazeledi: Türkeli Esnaf Odası'nda Yeni Dönem
6
Trafik Kazasında Ölen Muhtar Recep Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Yıldız Göleti Tamamen Dondu: Sivas’ta Kartpostallık Kış Manzarası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları