Ali Karahan Güven Tazeledi: Türkeli Esnaf Odası'nda Yeni Dönem

Genel Kurul Detayları

Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Türkeli İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Ali Karahan güven tazeledi.

Açılışın ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Yeni döneme ait çalışma programı, mesleki eğitim ve kurs programları ile tahmini bütçe değerlendirilirken, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ücret ve haklar da gündeme alındı.

Seçim Sonuçları

Dilek ve temenniler bölümünün ardından yapılan seçimde başkanlık için Ali Karahan ile Şendoğan Demirel yarıştı. Yapılan oylamada Ali Karahan 317 oy alırken, Şendoğan Demirel 134 oyda kaldı. Bu sonuçla Ali Karahan, ikinci kez Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu

Seçimlerin ardından Başkan Ali Karahan'ın yönetim listesi netleşti. Yönetim Kurulu asil üyeleri: Şükrü Demir, İsmail Rüştü Özcan, Mevlüt Özkan, Mehmet Çelik, Ahmet Demiral ve Cemal Demir olarak belirlendi.

Genel kurul, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi.

TÜRKELİ ESNAF ODASI’NDA ALİ KARAHAN GÜVEN TAZELEDİ TÜRKELİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURULU, 4 OCAK 2026 PAZAR GÜNÜ TÜRKELİ İLÇE SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SAAT 14.00’TE BAŞLAYAN GENEL KURULA ODA ÜYELERİ YOĞUN KATILIM SAĞLADI.