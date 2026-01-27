Nazilli'li kantinci Veli Gönüloğlu Kuyucak mezarlığında asılı bulundu

Nazilli'de sinema kantini işleten 52 yaşındaki Veli Gönüloğlu, Kuyucak'taki mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu; otopsiyle kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:43
Nazilli'li kantinci Veli Gönüloğlu Kuyucak mezarlığında asılı bulundu

Kuyucak'ta bir mezarlıktaki ağaçta asılı halde bir kişi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın detayları

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Nazilli'deki sinemada kantin işleten 52 yaşındaki Veli Gönüloğlu olduğu belirlendi. Gönüloğlu'nun evli olmadığı kaydedildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gönüloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

52 YAŞINDAKİ VELİ GÖNÜLOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

