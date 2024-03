Alışverişi o marketlerden yapan kazanıyor! Tam yüzde 25 indirim geldi: Ürünlere bakmayan bin pişman

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, derneğe bağlı market zincirlerinin Ramazan ayına özel olarak, başta temel gıda maddeleri olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesinde %25 indirim sunacaklarını duyurdu.

AA muhabirine konuşan Faruk Güzeldere, 57 üyeli market zinciri, yaklaşık 2 bin 500 şube ve 40 bin çalışanıyla İstanbul’daki her eve ulaştıklarını belirtti. Dernek, düzenledikleri kampanyalar aracılığıyla, hane halkını fiyat dalgalanmalarına karşı savunmaya aldıklarını vurguladı.

Faruk Güzeldere, Türkiye Perakendeciler Federasyonu bünyesindeki çalışmalarına değinerek, federasyonun Ramazan ayında birçok üründe fiyatları sabitleyerek ve indirimler uygulayarak tüketicilere destek olacak bir kampanya yürüttüğünü anımsattı.





İstanbul PERDER, TPF’nin düzenlediği ‘fiyat sabitleme ve indirim’ kampanyasına aktif olarak destek verdiklerini dile getiren Güzeldere. "Temel gıda maddeleri öncelikli olmak üzere yüzlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar İstanbul PERDER üyesi marketlerde yüzde 25'e kadar indirim yapacağız." dedi. Güzeldere, ESK ile olan iş birlikleri kapsamında, ramazan süresince dana kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatlarını sırasıyla 314 ve 344 lira olarak belirlediklerini de ekledi.

Faruk Güzeldere, enflasyonla savaşın sadece süpermarketlerin indirimleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti ve nihai satış fiyatlarının perakende satıcılar tarafından tek başına belirlenmediğine işaret etti. Üretimden dağıtıma kadar pek çok etkenin fiyatları etkilediğini söyleyen Güzeldere, ekledi: "Dolayısıyla tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak için tüm Türkiye olarak topyekun mücadele etmeliyiz. Biz yerel market zincirleri olarak üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları daha da anlamlı kılmak adına tüm sektörlerden aynı özveriyi bekliyoruz. Özellikle üretici ve tedarikçi firmaların ramazan ayı sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemeleri gerekir."





Faruk Güzeldere, promosyon dönemindeki ürünlerin yeterli stokta olduğunu belirterek, tüketicilerin bu fırsatları kalıcı olarak görmemeleri ve bütçelerini aşırı zorlamamaları gerektiğini vurguladı. Güzeldere, "Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaç duyduğu her gün alışveriş yapabilir. Yeniden bulamam düşüncesiyle toplu alışveriş yaparak kendilerini zor duruma düşürmesinler. Nitekim kampanyalarımız her gün devam edecek olup kampanyalı ürün fiyatlarını da her gün raflarda göreceklerdir." dedi. Fiyatların istikrarını korumanın ve tüketicilere huzurlu bir ramazan ayı sunmanın kendileri için bir öncelik olduğunu ifade eden Güzeldere, TPF bünyesinde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.