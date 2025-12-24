DOLAR
ALKÜ Başlattı: SWAMED ile Akdeniz'de Akıllı Su Yönetimi

ALKÜ liderliğindeki 2.745.200€ bütçeli SWAMED projesi, İtalya, Tunus, Mısır ve Yunanistan'da pilotlarla akıllı su yönetimi ve sürdürülebilir tarımı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:32
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğünde hayata geçirilen Akdeniz Bölgelerinde Akıllı Tarım İçin Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi (SWAMED) resmi olarak başladı. Proje, İtalya, Tunus, Mısır, Yunanistan ve Türkiye ortaklığıyla yürütülüyor ve bölgenin en kritik sorunlarından biri olan su kıtlığına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve bütçesi

Toplam bütçesi 2 milyon 745 bin 200 euro olan proje, %90 oranında Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. SWAMED, iklim değişikliği, kuraklık ve nüfus artışının tetiklediği su sıkıntısına yönelik yerel düzeyde uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye ayağı ve proje hedefleri

Türkiye ayağı, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arslan tarafından yürütülüyor. Doç. Dr. Arslan, projenin katılımcı ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimsediğini belirterek, SWAMED'in sulanan tarım için yerel durumlara uyarlanabilir bir su izleme ve yönetim sistemi geliştirmeyi ana hedef olarak seçtiğini söyledi.

Projede; Verimli sulama için Karar Destek Sistemi (DSS) geliştirilmesi, dört ülkede pilot uygulamalar ve testler, anketler, çalıştaylar, odak grup toplantıları, eğitimler, paydaş katılımı ile tanıtım materyalleri ve videoların hazırlanması ile sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma planlarının oluşturulması öngörülüyor. Proje süresince çiftçiler, su otoriteleri ve araştırma kurumları aktif rol alacak.

Akdeniz ortaklığı ve koordinasyon

Projenin koordinatörlüğü, İtalya'daki Campania Üniversitesinden Luigi Vanvitelli tarafından yürütülürken, proje koordinatörü olarak Prof. Luigi Zeni proje hedeflerini vurguladı. Ortak kuruluşlar arasında Tunus'tan Kuzey Afrika Devletleri Bölgesel Uzaktan Algılama Merkezi (CRTEAN), Mısır'dan Mısır İngiliz Üniversitesi (BUE), Yunanistan'dan Aristoteles Üniversitesi (AUTH) ve Türkiye'den Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yer alıyor. Ayrıca Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve Tunus Medjez El Bab Mühendislik Yüksekokulu ilişkili ortaklar olarak projeye katkı sağlıyor.

Neden önemli?

SWAMED, gelişmiş teknoloji ile paydaş katılımını birleştirerek su yönetimini iyileştirmeyi, israfı azaltmayı ve doğal kaynakları korumayı amaçlıyor. Proje, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir Akdeniz tarımı hedefine somut adımlar atmayı hedefliyor.

DOÇ. DR. FIRAT ARSLAN

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

