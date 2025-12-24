Batı Karadeniz'de Fırtına ve Soğuk Hava Uyarısı: Kar Kapıda

Batı Karadeniz'de fırtına ve soğuk hava uyarısı

Fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgedeki rüzgâr bu geceden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Perşembe akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Soğuk hava ve kar beklentisi

Bölge genelinin 26 Aralık Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı bildirildi.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Riskler ve uyarılar

Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir; buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artırarak ürün kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgeye bağlı il merkezlerinde en düşük hava sıcaklıklarının eksi değerlere kadar düşebileceğini belirterek, yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların yakından takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

SİNOP VALİLİĞİ UYARISI