İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi

İnegöl’de düşürülen çanta içindeki 40 bin TL, duyarlı vatandaş ve İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarıyla sahibine eksiksiz teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:35
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, hem duyarlı bir vatandaşın örnek davranışını hem de İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin şehirdeki huzur ve güvene katkısını bir kez daha gösterdi.

Yeni Belediye binasının bulunduğu kavşakta motosikletiyle seyir halinde olan Murat Uysal, içinde 40 bin TL bulunan çantasını düşürdü. Bir süre sonra aynı bölgeden bisikletiyle geçen Mohamad Maktabı, çantayı fark ederek tereddüt etmeden İnegöl Belediyesi’ne başvurdu.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını inceledi. Yapılan titiz çalışmada önce çantayı düşüren kişi tespit edildi, ardından motosiklet plakasından Murat Uysal'a ulaşıldı.

Belediyeye davet edilen Murat Uysal'a çanta ve içindeki para eksiksiz şekilde teslim edildi.

Olay, merkezin yalnızca ceza yazmak için değil; kayıp eşyaların bulunması, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi ve şehir güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir görev üstlendiğini ortaya koydu. Kamera sistemleri sayesinde benzer olayların kısa sürede çözüme kavuştuğu vurgulanırken, merkezin İnegöl’de güvenli şehir anlayışının önemli bir parçası olduğu kaydedildi.

MOHAMAD MAKTABI (SOLDA) VE MURAT UYSAL (ORTADA)

