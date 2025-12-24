DOLAR
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni

Türkan Feyzullah, 1984 asimilasyon girişiminde öldürülen bebek, vefatının 41. yıl dönümünde Edirne'de düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:38
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni

Türkan Bebek Edirne'de Anıldı

Asimilasyonun 41. yıl dönümünde Eski Göçmen Evleri'nde anma

Türkan Feyzullah, Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde 1984 yılında asimilasyon girişimi sırasında 1 buçuk yaşındayken annesinin kucağında katledilerek totaliter rejime karşı direnişin simgesi haline gelmişti. Feyzullah, vefatının 41. yılında Edirne’de düzenlenen törenle yad edildi.

Anma, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, halk arasında Eski Göçmen Evleri olarak anılan bölgede, Türkan Feyzullah bebeğin adını taşıyan parkta gerçekleştirildi. Törene yoğun katılım oldu; 75. Yıl İlköğretim Okulu öğrencilerinin "Türkan Bebek" anısına okuduğu şiirler sırasında duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Çelenk sunumu ile başlayan tören kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah anısına yaptırılan heykele karanfil bıraktı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer törende şunları söyledi: "Aslında insanlık olarak hepimizin utanç duyacağı bir olay. Biz bu çocuklarımızı her sene bir milletin isminin ve kimliğinin değişmemesi için vermiş olduğu mücadeleyi anlatıyoruz ve bu mücadelede de hayatını kaybeden bir bebeği anlatıyoruz. Bunu anlatmak insanlık adına utanç vericidir. Bu Bulgaristan’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşansın, hepimiz için utanç verici bir olaydır. Burada sadece Türkan bebeğimizi değil, onunla birlikte Türklüğün kimlik mücadelesinde kaybettiğimiz birçok soydaşımızı da anıyoruz; birçok soydaşımız işkenceler nedeniyle yıllarca hapishanelerde kaldı, yerlerinden ve yurtlarından oldular. Bu tür törenler ve anma etkinlikleri ibret almak içindir. Allah bir daha Türkan bebek gibi bebeklerimizin ve insanların kimlikleri ya da dinleri nedeniyle insanlık dışı muameleye maruz kalmasını kimseye nasip etmesin".

Aradan geçen zamana rağmen bu zulmü yapanların cezalandırılmadığını belirten Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sayın Sabri Mutlu, her platformda hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Tören kapsamında Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 75. Yıl İlkokulu öğrencileri şiirlerini sundu; katılımcılar şiir okunması sırasında duygularına hakim olamadı.

Tören, Türkan Bebek ve diğer şehitler için edilen dualarla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

