Altın Portakal 62'nci: Antalya'da Biletler Tükeniyor, Kuyruklar Uzun

Bilet satışlarında yoğun ilgi ve uzun kuyruklar

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri sinemaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivalde yerli ve yabancı izleyiciyle buluşacak filmlerin biletleri satışa çıktı.

Biletix üzerinden satışa sunulan biletlerde öğrenci için 10 lira, tam bilet 20 lira olarak belirlendi ve biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren gişe satışı başlayan biletler için Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bilet satın alan vatandaşlardan emekli öğretmen Olcay Sarıkaya, festival için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Filmleri seyretmeyi sene boyunca heyecanla beklediğini" söyledi.

Berlin'den festival için gelen Işıl Özcan ise, "Bütün filmleri izlemek istiyorum. Onun için buraya geldim. Altın Portakal Film Festivali'nin şehrimizde yapılması bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Türkiye'nin en köklü film festivali olarak nitelenen Altın Portakal, bu yıl da geniş bir izleyici kitlesini ağırlamaya hazırlanıyor.

