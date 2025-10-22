Altın Portakal 62'nci: Antalya'da Biletler Tükeniyor, Kuyruklar Uzun

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri satışa çıktı; öğrenci 10 TL, tam 20 TL. Biletlerin büyük bölümü tükendi, AKM önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:29
Altın Portakal 62'nci: Antalya'da Biletler Tükeniyor, Kuyruklar Uzun

Altın Portakal 62'nci: Antalya'da Biletler Tükeniyor, Kuyruklar Uzun

Bilet satışlarında yoğun ilgi ve uzun kuyruklar

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri sinemaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivalde yerli ve yabancı izleyiciyle buluşacak filmlerin biletleri satışa çıktı.

Biletix üzerinden satışa sunulan biletlerde öğrenci için 10 lira, tam bilet 20 lira olarak belirlendi ve biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren gişe satışı başlayan biletler için Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bilet satın alan vatandaşlardan emekli öğretmen Olcay Sarıkaya, festival için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Filmleri seyretmeyi sene boyunca heyecanla beklediğini" söyledi.

Berlin'den festival için gelen Işıl Özcan ise, "Bütün filmleri izlemek istiyorum. Onun için buraya geldim. Altın Portakal Film Festivali'nin şehrimizde yapılması bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Türkiye'nin en köklü film festivali olarak nitelenen Altın Portakal, bu yıl da geniş bir izleyici kitlesini ağırlamaya hazırlanıyor.

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film...

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri sinemaseverlerden ilgi görüyor. Gişe satışı başlayan biletler için Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünde uzun kuyruklar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli Mazgirt’te Köylünün Duyarlılığıyla 700 Yıllık 22 Mezar Taşı Müzeye Alındı
2
Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 Kızıl Geyik Bırakıldı
3
Altın Portakal 62'nci: Antalya'da Biletler Tükeniyor, Kuyruklar Uzun
4
Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor
5
Malatya Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 42 noktada 350 etkinlik
6
Mersin Erdemli'de Yangında Yarım Kalan Düğün Hayırseverlerle Yeniden Yapıldı
7
Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi