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Erzurum'da 'Devamsız İşler' Perde Açıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Devamsız İşler' ile sahneleri şenlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:59
Erzurum'da 'Devamsız İşler' Perde Açıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Yeni Gösterim

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, komedi unsurları taşıyan 'Devamsız İşler' isimli oyunuyla perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Yazar ve Yönetmen Bilgileri

Oyun, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü görevini üstlenen Cengiz Durular tarafından kaleme alındı. Yönetmenliği ise Oktay Parlar üstleniyor. Oyun, yöredeki evlilik gelenekleri ve adetlerine ışık tutarak izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Deneyimli Oyuncular Sahne Alacak

Aile komedisi formatında sergilenecek oyunda, Şerif Avcı ve çeşitli deneyimli sanatçılar yer alacak. Bu gösterim, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyun Tarihi ve Mekânı

'Devamsız İşler', İbrahim Erkal Dadaş ve Kültür Sanat Merkezi'nde 21 Ekim tarihinde sahnelenecek. Sanatseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

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