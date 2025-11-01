Altın Portakal'da 'Tavşan İmparatorluğu' En İyi Film Seçildi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu ile Nefise Karatay'ın yaptığı gece, bir müzik dinletisiyle başladı ve ödüller sahiplerini buldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu". Tokmak, ödül sonrası yaşadığı duyguyu unutulmaz olarak nitelendirerek film yapmaya devam edeceğini söyledi.

En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak — "Tavşan İmparatorluğu".

Film-Yön En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak. Tokmak duygularını "Mucize gibi. Ölecek miyim, çok zor durumda hissediyorum. Yoksa rüyada mıyım, çok başka duygular içindeyim." sözleriyle ifade etti.

En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar — "Erken Kış". Tanlar, ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederek hikayelerde kadınlara biçilen rolün ayrılan değil, arta kalan olmadığını vurguladı.

En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler — "Parçalı Yıllar". Dikinciler yönetmenine ve film ekibine teşekkür etti, festivalin güzel geçtiğini belirtti.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür — "Kanto".

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil — "Tavşan İmparatorluğu".

Diğer Ödüller

Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen ve Ezgi Yaren Karademir ("Parçalı Yıllar") ile Nanaz Bahram ("Bağlar Kökler ve Tutkular").

En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci — "Noir".

En İyi Müzik: İrsel Çivit — "Parçalı Yıllar".

En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova — "Tavşan İmparatorluğu".

En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos — "Tavşan İmparatorluğu".

En İyi Senaryo: Gözde Yetişkin ve Emre Sert — "Sahibinden Rahmet".

Behlül Dal En İyi İlk Film: Gözde Yetişkin ve Emre Sert — "Sahibinden Rahmet".

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan — "Aldığımız Nefes".

Festival Nişanı: Öykü Karayel.

