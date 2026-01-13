Amasya'da 62 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Amasya'da 62 köy yolu kara teslim oldu

Valilikten gelen bilgiye göre köy yolları kapandı, çalışmalar sürüyor

Amasya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kapalı yolların dağılımı şöyle: merkezde 28, Göynücek'te 13, Merzifon'da 5, Suluova'da 2 ve Taşova'da 14.

Açıklamada ayrıca, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

