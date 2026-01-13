Amasya'da 62 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 62 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri çalışmaları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:45
Valilikten gelen bilgiye göre köy yolları kapandı, çalışmalar sürüyor

Amasya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kapalı yolların dağılımı şöyle: merkezde 28, Göynücek'te 13, Merzifon'da 5, Suluova'da 2 ve Taşova'da 14.

Açıklamada ayrıca, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

