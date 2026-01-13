Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi

3 bin 300 rakıma ulaşan dağlarda Drone ile kaydedilen anlar doğanın önemini gösterdi

Erzincan ile Tunceli arasında uzanan ve 3 bin 300 rakıma ulaşan Munzur Dağları, kış mevsiminde yaban hayatının eşsiz görüntülerine sahne oldu.

Son birkaç gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua), Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Bölgenin zengin ekosistemine ev sahipliği yapan Munzur Dağları'nda son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve denetimlerin artmasıyla birlikte yabani hayvan popülasyonunda gözle görülür bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Özellikle yüksek rakımlı ve sarp kayalık alanları tercih eden şamuaların, kış aylarında zaman zaman daha düşük rakımlı alanlara, yaklaşık bin metre seviyelerine kadar indiği gözlemlendi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, şamuaların dik yamaçlarda çevik hareketlerle ilerlediği ve karla kaplı kayalıklar arasında besin aradığı anlar net bir şekilde yer aldı. Karlı zirvelerle bütünleşen şamualar, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Uzmanlar, Munzur Dağları’nın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarının bozulmaması gerektiğini vurguluyor.

Munzur Dağlarında kaydedilen bu görüntüler, bölgenin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda barındırdığı yaban hayatı zenginliğiyle de Türkiye’nin önemli doğa alanlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

MUNZUR’UN BEYAZ ZİRVESİNDE ŞAMUALAR GÖRÜNTÜLENDİ