Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³

Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları Sürüyor

Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova Barajı'nda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla kış döneminde yoğun su depolama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Çalışmalar kapsamında Porsuk Çayı'ndan, gece gündüz esasına göre işletilen 4 büyük pompa ile baraja su basılıyor.

Yürütülen operasyonlar sonucunda şu ana kadar yaklaşık 6 milyon metreküp su baraja aktarıldı. Hedeflenen toplam su miktarı ise 15 milyon metreküp olarak planlanıyor.

"İlçemizin tarımsal geleceğini güvence altına almak için barajımızda su depolama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Kış döneminde yaptığımız bu hazırlıklar, yaz aylarında çiftçimizin su sıkıntısı yaşamaması açısından büyük önem taşıyor. Hedefimiz, barajımızı en verimli şekilde doldurarak üreticilerimize güçlü bir sulama altyapısı sunmaktır" dedi.

Belediyenin Taahhüdü

Beylikova Belediyesi olarak, su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANI HAKAN KARABACAK