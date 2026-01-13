Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi

Bahçeşehir Koleji öğrencileri Diyarbakır'da Gazeteciler Günü kapsamında resim ve gazete sergisi açtı; basın mensupları davet edildi ve projeler tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:14
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi

Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi

Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen Gazeteciler Günü sergisi ve buluşması, kentte görev yapan basın mensuplarını ağırladı.

Sergi ve kutlama

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hazırladığı resim ve gazete sergisine basın mensupları davet edildi. Sergide konuşan Bahçeşehir Koleji Müdürü Zeki Esen, çocuklarla birlikte resimleri yaparken hem istekli olduklarını hem de sanatsal olarak gelişim gösterdiklerini ifade ederek basın mensuplarının gününü kutladı.

Öğrencilerin çalışmaları

Heja Esen eser çalışmalarında pastel boya ve realist natürmortları çalıştığını söyledi. Esen, "Renk geçişlerine, ışığa ve gölgelere dikkat ederek nesnelerimize değinerek hacim kazandırmaya çalıştık" dedi.

Zelal Akyıl ise bu eserlerin hepsini okuldaki mastır altı derslerinde arkadaşlarıyla birlikte yardımlaşarak yaptıklarını dile getirdi. Akyıl, "Yaklaşık 2-3 hafta sürdü hepsini yapmamız. Aslında çok zorlanmadık sonuçta hepsini yardımlaşarak yaptık. Zorlandığımız kısımlarda arkadaşlarım bana yardım etti ya da ben arkadaşlarıma yardım ettim bu şekilde bitirdik" diye konuştu.

Hira Meliksa gazeteyle ilgili olarak 4 röportaj tablosu yaptıklarını söyledi. Meliksa, "Biz bazı önemli kişilerle ve yetkililerle röportaj yaptık. Biz bunun için günlerimizi verdik hatta bir dönem boyunca bu gazeteler için uğraştık" şeklinde konuştu.

Defne Erva Doğan da gazeteleri belirli günler içerisinde yoğun çaba harcayarak yaptıklarını, "Yaklaşık bir dönemimizi bu gazetelere harcadık ve asla pes etmedik. Birkaç kere pes etmek istedik ama arkadaşım destekledi sonra bende onu destekledim. Biz vazgeçmedik hiçbir zamanda vazgeçmeğeyiz. Tabi ki de zorlandığımız ve eğlendiğimiz yerler oldu" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesildi ve sergide yer alan resimler tek tek gezildi.

DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ‘GAZETECİLER GÜNÜ SERGİSİ VE BULUŞMASI’...

DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ‘GAZETECİLER GÜNÜ SERGİSİ VE BULUŞMASI’ DÜZENLENDİ.

DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ‘GAZETECİLER GÜNÜ SERGİSİ VE BULUŞMASI’...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları