Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi

Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen Gazeteciler Günü sergisi ve buluşması, kentte görev yapan basın mensuplarını ağırladı.

Sergi ve kutlama

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hazırladığı resim ve gazete sergisine basın mensupları davet edildi. Sergide konuşan Bahçeşehir Koleji Müdürü Zeki Esen, çocuklarla birlikte resimleri yaparken hem istekli olduklarını hem de sanatsal olarak gelişim gösterdiklerini ifade ederek basın mensuplarının gününü kutladı.

Öğrencilerin çalışmaları

Heja Esen eser çalışmalarında pastel boya ve realist natürmortları çalıştığını söyledi. Esen, "Renk geçişlerine, ışığa ve gölgelere dikkat ederek nesnelerimize değinerek hacim kazandırmaya çalıştık" dedi.

Zelal Akyıl ise bu eserlerin hepsini okuldaki mastır altı derslerinde arkadaşlarıyla birlikte yardımlaşarak yaptıklarını dile getirdi. Akyıl, "Yaklaşık 2-3 hafta sürdü hepsini yapmamız. Aslında çok zorlanmadık sonuçta hepsini yardımlaşarak yaptık. Zorlandığımız kısımlarda arkadaşlarım bana yardım etti ya da ben arkadaşlarıma yardım ettim bu şekilde bitirdik" diye konuştu.

Hira Meliksa gazeteyle ilgili olarak 4 röportaj tablosu yaptıklarını söyledi. Meliksa, "Biz bazı önemli kişilerle ve yetkililerle röportaj yaptık. Biz bunun için günlerimizi verdik hatta bir dönem boyunca bu gazeteler için uğraştık" şeklinde konuştu.

Defne Erva Doğan da gazeteleri belirli günler içerisinde yoğun çaba harcayarak yaptıklarını, "Yaklaşık bir dönemimizi bu gazetelere harcadık ve asla pes etmedik. Birkaç kere pes etmek istedik ama arkadaşım destekledi sonra bende onu destekledim. Biz vazgeçmedik hiçbir zamanda vazgeçmeğeyiz. Tabi ki de zorlandığımız ve eğlendiğimiz yerler oldu" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesildi ve sergide yer alan resimler tek tek gezildi.

