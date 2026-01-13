Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri

Nilüfer Belediyesi'nden yarıyıl hediyesi: çocuklara dolu dolu etkinlik

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatilini çocuklar için eğlenceli ve eğitici hale getiren kapsamlı bir program hazırladı. 19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek atölyeler, oyunlar, bilim gösterimleri ve sinema gösterimleri ile Nilüferli çocuklar hem öğrenecek hem de keyifli vakit geçirecek.

Etkinlik takvimi ve odağı

Program; sanat, tasarım, bilim, dans, fotoğraf ve kodlama gibi farklı disiplinlerde atölyeler içeriyor. Etkinlikler çocuklara hayal kurma, üretme ve geleceğin teknolojileriyle tanışma fırsatı sunuyor. "Kodla, tasarla, geleceği keşfet" sloganıyla düzenlenen kodlama ve yapay zeka çalışmaları da programın öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor.

Pancar Deposu: Mimarlık ve tasarım atölyeleri

Pancar Deposu'nda gerçekleştirilecek mimarlık ve tasarım atölyeleri şu şekilde planlandı:

19 Ocak: Ağaç Evim (6-8 yaş)

20 Ocak: Benim Kulem (7-11 yaş)

21 Ocak: Kutu Kutu Kent (6-8 yaş)

22 Ocak: Gelecekteki Yaşam (7-11 yaş)

23 Ocak: Rengarenk Lambam (4-6 yaş)

Oyun, dans ve el becerileri atölyeleri

Pancar Deposu'nda ayrıca çocukların oyun, dans ve el becerilerini geliştirecek atölyeler düzenlenecek: Hayal Gücü Keçede (6-8 yaş), Sokak Oyunları (7-12 yaş), Düğüm Düğüm Anahtarlık (8-12 yaş) ve Çocuk Dans atölyeleri çocukları bekliyor.

Bilim atölyeleri: Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi

Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde çocuklar deneyerek öğrenecek. 10-14 yaş arası katılımcılar için planlanan bilim atölyeleri şunlar:

20 Ocak: Bitkilerden Kağıt Kromotografisi ve Fil Dişi Macunu Deneyi

24 Ocak: pH Ölçüm atölyesi

Müzeler ve fotoğraf atölyesi

Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde 7-13 yaş arası çocuklar Dijital Luthier: Geleceğin Çalgısını Tasarlıyoruz ve 28 Ocak'ta Antik Lir Yapımı atölyesinde buluşacak. Fotoğraf Müzesi'nde ise 27 Ocak'ta 9-12 yaş çocuklar için Cyanotype Işık Baskı atölyesi düzenlenecek.

Kütüphaneler ve Gezici Kütüphane

Tatil boyunca Nilüfer'in kütüphaneleri de çocuklara ayrıldı. Gezici Kütüphane rotasındaki mahallelerde Gizemli Harfler: Kelime Türetme Atölyesi gerçekleştirilecek. Ayrıca Koza, Üçevler, Demirci, Çocuk, Şiir ve Akkılıç Kütüphaneleri birbirinden farklı atölyelerle çocukları ağırlayacak.

Kodlama, yapay zeka ve sinema gösterimleri

Kodla, tasarla, geleceği keşfet programı kapsamında 7-13 yaş arası çocuklar için kodlama ve yapay zeka atölyeleri Pancar Deposu ve Atölye Nilüfer Fethiye'de gerçekleştirilecek. Tatil süresince Konak Kültürevi'nde ise "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu", "Lilo ve Stiç", "Elio" ve "Canavarcıklar" filmleri gösterimde olacak.

Nilüfer Belediyesi'nin yarıyıl programı, çocuklara yaratıcı ve bilimsel deneyimler sunarak tatili verimli kılmayı hedefliyor.

