Amasya'da Boraboy Gölü Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı

Amasya'daki Boraboy Gölü, soğuk hava ve karın etkisiyle yüzeyi buzla kaplandı; Amasya Valiliği gölün görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:19
Boraboy Gölü'nün Yüzeyi Buz Tuttu

Amasya'da bulunan Boraboy Gölü, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplandı. Amasya Valiliği, turizm cenneti gölün çarpıcı görüntülerini paylaştı.

Kar ve Soğuk Havanın Etkisi

Turistlerin ve doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Boraboy Gölü'nün yüzeyi, kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesiyle dondu.

Tabiat Parkı ve Kış Turizmi

Ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi çok sayıda ağaç türünü barındıran Boraboy Gölü Tabiat Parkı, enfes bir doğa manzarası sunuyor. Denizden bin 50 metre yükseklikteki gölün etrafında bulunan bungalov evler, yazın olduğu gibi kışın da doğanın içinde tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

