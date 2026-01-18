Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali: Kar Altında Horon Coşkusu

Sultanbeyli'de düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yüzlerce kişi eksi 1 derecede kar altında horon oynadı; Vali Davut Gül ve Başkan Ali Tombaş 2 buçuk ton hamsi ikram etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:41
Sultanbeyli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Etkinlikte vatandaşlar eksi 1 derecede kar altında horon teperken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte yaşananlar

Festival alanı, kar yağışına rağmen doldu taştı. Aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler, yerel lezzetlerin ve kültürel etkinliklerin tadını çıkardı. Katılımcıların coşkulu horon anları gün boyunca dikkat çekti.

Yetkililer ve ikram

2. Hamsi Festivali'ne İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda Sultanbeylili katıldı. Festival alanında Vali Gül ve Başkan Ali Tombaş tarafından vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekleşen yüksek katılım, etkinliğin bölgede yarattığı ilgiyi ve dayanışmayı bir kez daha gösterdi.

