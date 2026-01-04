Amasya'da Selfie Kabusu: Otelde Tentedeki Kar Aniden Üstlerine Döküldü

Tenteden düşen yoğun kar, selfie çekmek isteyen çifti şaşırttı

Amasya’da bir otelde tente üzerinde biriken karın aniden düşmesiyle, selfie çekmek isteyen Öztürk çifti hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı. Fotoğraf çektikleri sırada hızla dökülen karlarla çiftin üstü bir anda beyaza büründü.

Kentteki bir otelin bahçesinde dolaşan Öztürk çifti, yağış sonrası üstünde kar biriken tentenin altına geçip yavaş yavaş dökülmesini bekledikleri karlarla selfie yapmayı planladı. Görevlilerin çabasıyla hareketlenen kar kütlesi bir anda dökülerek çiftin üzerine indi.

Olayı eşi Numan ile birlikte sosyal medyada paylaşan Gözde Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hatıra olmasını istemiştik. Az miktarda kar döküleceğini bekliyorduk. Ama yoğun kar kütlesi bir anda kafamdan aşağı döküldü. Birden kardan kadın oldum. Kar banyosu yapmış gibi oldum"

