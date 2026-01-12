Ankara Akyurt’ta Karacalar Sürü Halinde Yol Geçişi Kamerada

Ankara'nın Akyurt ilçesinde karın ardından karacalar sürü halinde yol geçti; araç sürücüsü yol verip bekledi, anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:03
Ankara’da yoğun kar yağışı ilçelerde de etkili olmaya devam ediyor. Akyurt ilçesinde yağan karın ardından karacalar sürü halinde görüntülendi.

Bir dağdan diğerine geçiş yaptıkları sırada yolu kullanan karacalar, yoldan geçen bir araç tarafından fark edildi. Araç sürücüsü, karacalara yol vererek geçişlerini bekledi.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, görüntülerde karaca sürüsünün sakin şekilde yolu geçtiği görüldü.

