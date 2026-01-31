Ankara Bit Pazarı İtfaiye Meydanı'nda: Antika ve İkinci El Hazineleri

Altındağ Ulus İtfaiye Meydanı'nda kurulan Bit Pazarı, her cuma, cumartesi ve pazar günleri antika ve ikinci el koleksiyonerlerini ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:22
Ankara Bit Pazarı İtfaiye Meydanı'nda: Antika ve İkinci El Hazineleri

Ankara Bit Pazarı İtfaiye Meydanı'nda: Antika ve İkinci El Hazineleri

İtfaiye Meydanı (eski adıyla Hergele Meydanı) Ulus'ta her cuma, cumartesi ve pazar kurulan Bit Pazarı, ikinci el ve antika meraklılarının buluşma noktası haline geldi. Pazarda kimilerinin çöpe attığı eşyalar, koleksiyonerler için adeta hazineye dönüşüyor.

Pazarın lokasyonu ve atmosferi

Altındağ, Ulus'taki bu açık pazarda gelenler uygun fiyatlı ürünlerden nadir antikalara kadar geniş bir yelpazeyle karşılaşıyor. Her kesimden ziyaretçinin uğradığı pazar, Ankara'nın merkezinde özel bir yere sahip.

İbrahim Reşit şöyle diyor:

Burası her cuma, cumartesi ve pazar kurulan Ankara’nın ikinci el İtfaiye Pazarı. Eski adıyla Hergele Meydanı. Burada insanlar uygun fiyatlı şeyler buluyor, alıyor ve satıyor. Herkese ve her bütçeye uygun İkinci el, antika güzel şeyler var burada. Buraya her kesimden insan geliyor. Büyükelçisi, profesörü, işsizi, garibanı da geliyor. Burası Ankara’nın özel ve güzel bir yeri

İbrahim Reşit ekliyor:

Buraya çok fazla koleksiyoner gelir. Burada cumartesi sabahı yukarı tarafta antika pazarı kurulur. Buraya bir şey almak için gelmezsiniz fakat, çok küçük bir paraya büyük bir iyilik yapma imkanınız olur. Aynı zamanda çok güzel bir geri dönüşümle değerlendirmiş oluyorsunuz. İnsanların geri dönüşüme artık alışması lazım. İnsanlar yaşlandıkça dün ne yediğini unutur fakat çocukluğunu unutmaz. Eski hep kıymetlidir. Eskiden üretilen mallar kıymetli ve nadir bulunur. Ben de dolma kalem ve anahtarlık koleksiyoneriyim. Buraya hafta sonları herkesi bekleriz

Sattıklarından ve ziyaretçilerin gözlemleri

Pazarcılar için Bit Pazarı hem gelir kaynağı hem de sosyal bir buluşma noktası. Ziyaretçiler pazarda dolaşırken hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor.

Kemal Başar şunları aktarıyor:

Emekliyim ve burada kendime bir meşgale buldum. Burada hem vakit geçiriyoruz hem de cebimize para giriyor. Yaklaşık kırk yıldır Ankara’dayım. Aradığınız her şey burada var. Fiyatlar da uygun. Ankara’da bulunan bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buraya gelip neye ihtiyaçları varsa karşılasınlar. Ankara’da oturanlar için bu bit pazarı bulunmaz bir nimet

Hacı Aslan ise kişisel deneyimini paylaşıyor:

Burada bir anahtar buldum, pazarlıkla beş yüz liraya aldım. Çok güzel ve çok eski bir anahtar. Burada aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Pazarı dolanıyorsun ve günün stresini yorgunluğunu atıyorsun. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorsun, çay ve kahve içiyorsun. Burada güzel ve antika ürünler de oluyor değişik değişik. Ben evde biriktiriyorum ve koleksiyon yapıyorum. Benim için çok güzel bir eğlence oluyor. Bazen arkadaşlara hediye alıyorum

İtfaiye Meydanı Bit Pazarı, Ankara'da ikinci el ve antika keşfi yapmak isteyenler için hafta sonlarının uğranması gereken adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

ANKARA'NIN ULUS SEMTİNDE BULUNAN İTFAİYE MEYDANI'NDAKİ "BİT PAZARI" HAFTADA ÜÇ GÜN KURULUYOR....

ANKARA'NIN ULUS SEMTİNDE BULUNAN İTFAİYE MEYDANI'NDAKİ "BİT PAZARI" HAFTADA ÜÇ GÜN KURULUYOR. İKİNCİ EL EŞYA VE ANTİKA ÜRÜNLERİN BULUNDUĞU PAZAR KOLEKSİYONERLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.

ANKARA'NIN ULUS SEMTİNDE BULUNAN İTFAİYE MEYDANI'NDAKİ "BİT PAZARI" HAFTADA ÜÇ GÜN KURULUYOR....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çavdarhisar'da 2026-2027 Av Dönemi İlçe Av Komisyonu Toplantısı
2
Urla'da Önlem Alınmayan Temel Kazısı Evleri ve Yolu Kullanılamaz Hale Getirdi
3
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
4
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
5
Tarsus’ta 79 Yaşındaki Adamın Evini Su Bastı: Polis Zamanında Müdahale Etti
6
Taşyolu'nda Çığ: Erzincan Kemaliye Güzergâhı Ulaşıma Kapandı
7
Alpedo'dan Kahramanmaraş'ta 1 Ton Ücretsiz Salep İkramı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları