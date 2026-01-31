Ankara Bit Pazarı İtfaiye Meydanı'nda: Antika ve İkinci El Hazineleri

İtfaiye Meydanı (eski adıyla Hergele Meydanı) Ulus'ta her cuma, cumartesi ve pazar kurulan Bit Pazarı, ikinci el ve antika meraklılarının buluşma noktası haline geldi. Pazarda kimilerinin çöpe attığı eşyalar, koleksiyonerler için adeta hazineye dönüşüyor.

Pazarın lokasyonu ve atmosferi

Altındağ, Ulus'taki bu açık pazarda gelenler uygun fiyatlı ürünlerden nadir antikalara kadar geniş bir yelpazeyle karşılaşıyor. Her kesimden ziyaretçinin uğradığı pazar, Ankara'nın merkezinde özel bir yere sahip.

İbrahim Reşit şöyle diyor:

Burası her cuma, cumartesi ve pazar kurulan Ankara’nın ikinci el İtfaiye Pazarı. Eski adıyla Hergele Meydanı. Burada insanlar uygun fiyatlı şeyler buluyor, alıyor ve satıyor. Herkese ve her bütçeye uygun İkinci el, antika güzel şeyler var burada. Buraya her kesimden insan geliyor. Büyükelçisi, profesörü, işsizi, garibanı da geliyor. Burası Ankara’nın özel ve güzel bir yeri

İbrahim Reşit ekliyor:

Buraya çok fazla koleksiyoner gelir. Burada cumartesi sabahı yukarı tarafta antika pazarı kurulur. Buraya bir şey almak için gelmezsiniz fakat, çok küçük bir paraya büyük bir iyilik yapma imkanınız olur. Aynı zamanda çok güzel bir geri dönüşümle değerlendirmiş oluyorsunuz. İnsanların geri dönüşüme artık alışması lazım. İnsanlar yaşlandıkça dün ne yediğini unutur fakat çocukluğunu unutmaz. Eski hep kıymetlidir. Eskiden üretilen mallar kıymetli ve nadir bulunur. Ben de dolma kalem ve anahtarlık koleksiyoneriyim. Buraya hafta sonları herkesi bekleriz

Sattıklarından ve ziyaretçilerin gözlemleri

Pazarcılar için Bit Pazarı hem gelir kaynağı hem de sosyal bir buluşma noktası. Ziyaretçiler pazarda dolaşırken hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor.

Kemal Başar şunları aktarıyor:

Emekliyim ve burada kendime bir meşgale buldum. Burada hem vakit geçiriyoruz hem de cebimize para giriyor. Yaklaşık kırk yıldır Ankara’dayım. Aradığınız her şey burada var. Fiyatlar da uygun. Ankara’da bulunan bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buraya gelip neye ihtiyaçları varsa karşılasınlar. Ankara’da oturanlar için bu bit pazarı bulunmaz bir nimet

Hacı Aslan ise kişisel deneyimini paylaşıyor:

Burada bir anahtar buldum, pazarlıkla beş yüz liraya aldım. Çok güzel ve çok eski bir anahtar. Burada aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Pazarı dolanıyorsun ve günün stresini yorgunluğunu atıyorsun. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorsun, çay ve kahve içiyorsun. Burada güzel ve antika ürünler de oluyor değişik değişik. Ben evde biriktiriyorum ve koleksiyon yapıyorum. Benim için çok güzel bir eğlence oluyor. Bazen arkadaşlara hediye alıyorum

İtfaiye Meydanı Bit Pazarı, Ankara'da ikinci el ve antika keşfi yapmak isteyenler için hafta sonlarının uğranması gereken adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

