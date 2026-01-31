Elazığ'da Kız Çocuklarına Özel Yemek Yarışması İkinci Kez Düzenlendi

Elazığ'da bakım ve koruma altındaki kız çocuklarının katıldığı yemek yarışması bu yıl ikinci kez sömestir tatilinde düzenlendi; çocuklar hünerlerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:46
Elazığ'da Kız Çocuklarına Özel Yemek Yarışması İkinci Kez Düzenlendi

Elazığ'da kız çocukları yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

Elazığ'da bakım ve koruma altında bulunan kız çocuklarına yönelik düzenlenen yemek yarışması renkli anlara sahne oldu. Etkinlikte çocuklar hünerlerini gösterirken, ortaya neşeli ve sıcak görüntüler çıktı.

Geleneksel hale getirilen etkinlikte amaç sosyalleşme ve aidiyet

Yarışmaya Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan kız çocukları katıldı. Organizasyon, geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin ardından bu yıl ikincisi olarak sömestir tatilinde gerçekleştirildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, etkinliğin geleneksel hale getirildiğini belirterek, bu tür aktivitelerin çocukların yeteneklerini sergilemesi, sosyalleşmesi ve aidiyet duygusu kazanmaları açısından önemine vurgu yaptı. Ergün ayrıca, yarışmaların çocuklara rekabetçi ama öğrenmeye açık bir ortam sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, hem çocukların özgüvenini desteklemeyi hem de bakımları altında olan çocuklara yönelik sosyal ve kültürel imkanları güçlendirmeyi hedefliyor.

ELAZIĞ'DA KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK YEMEK YARIŞMASI

ELAZIĞ'DA KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK YEMEK YARIŞMASI

ELAZIĞ'DA KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK YEMEK YARIŞMASI

