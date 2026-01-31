Antalya Hortumunda Savrulan Konteynerde Yaralı Vatandaşın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Manavgat'ta 27 Ocak'ta hortumla savrulan konteynerde yaralı bulunan vatandaşın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:44
Antalya Hortumunda Savrulan Konteynerde Yaralı Vatandaşın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya Hortumunda Savrulan Konteynerde Yaralı Vatandaşın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Manavgat'ta 27 Ocak'ta yaşanan olayın dehşet veren anları kayıtlara yansıdı

Antalya’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen hortum sırasında savrulan konteynerin içindeki vatandaşın yaralı halde bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar, felaketin şiddetini gözler önüne serdi.

Manavgat ilçesine bağlı Büklüce Mahallesi’nde 27 Ocak günü meydana gelen hortum, bölgedeki seraların yerle bir olmasına ve evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Hortum sırasında içinde bir vatandaşın bulunduğu konteyner de savruldu.

Olayın ardından çevrede arama yapan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde konteynerin içinde bulunan kişi bulundu. Anlar cep telefonu ile kaydedildi. Parçalanmış konteyneri kontrol eden mahalle sakinleri, besici Ömer Çam'ı bitkin ve yaralı halde oturur vaziyette buldu.

Ömer Çam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANAN HORTUM SIRASINDA SAVRULAN KONTEYNERİN İÇİNDE .BULUNAN...

ANTALYA’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANAN HORTUM SIRASINDA SAVRULAN KONTEYNERİN İÇİNDE .BULUNAN VATANDAŞIN YARALI HALDE BULUNDUĞU ANLARIN GÖRNÜTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜ, FELAKETİN ŞİDDETİNİ DE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

ANTALYA’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANAN HORTUM SIRASINDA SAVRULAN KONTEYNERİN İÇİNDE .BULUNAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı
2
Hikmet Karaca Yeniden Başkan: Erzurum Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası'nda Yeni Yönetim
3
Meteoroloji’den Aydın için Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton
5
Başkan Arslan Taşköprü'de sarımsak işçileriyle buluştu
6
Aydın Efeler'de Tralleis'ten Kente Uzanan Gök Kuşağı Kartpostallık Görüntüler
7
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı: 1-2 Şubat 2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları