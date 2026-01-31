Antalya Hortumunda Savrulan Konteynerde Yaralı Vatandaşın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Manavgat'ta 27 Ocak'ta yaşanan olayın dehşet veren anları kayıtlara yansıdı

Antalya’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen hortum sırasında savrulan konteynerin içindeki vatandaşın yaralı halde bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar, felaketin şiddetini gözler önüne serdi.

Manavgat ilçesine bağlı Büklüce Mahallesi’nde 27 Ocak günü meydana gelen hortum, bölgedeki seraların yerle bir olmasına ve evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Hortum sırasında içinde bir vatandaşın bulunduğu konteyner de savruldu.

Olayın ardından çevrede arama yapan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde konteynerin içinde bulunan kişi bulundu. Anlar cep telefonu ile kaydedildi. Parçalanmış konteyneri kontrol eden mahalle sakinleri, besici Ömer Çam'ı bitkin ve yaralı halde oturur vaziyette buldu.

Ömer Çam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

