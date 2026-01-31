Çavdarhisar'da 2026-2027 Av Dönemi İlçe Av Komisyonu Toplantısı

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:01
Kaymakam Murat Ak başkanlığında gerçekleştirildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 2026-2027 av dönemi kapsamında İlçe Av Komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Murat Ak başkanlık etti ve ilgili daire amirleri katılım sağladı. Gündemde, av hayvanlarının korunmasına yönelik tedbirler, ava kapatılan avlak alanları ile yaban hayatı yerleştirme sahaları yer aldı.

Komisyonda ayrıca avcıların uyması gereken kurallar, sürdürülebilir avcılık uygulamaları ve usulsüz avlanmaya karşı uygulanacak idari ve cezai yaptırımlar üzerinde kararlar alındı.

Toplantının, yaban hayatının korunması ile avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

