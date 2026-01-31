Aydın’da Fırtına Uyarısı: 1 Şubat’ta Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji, 1 Şubat 2026 Pazar öğleden itibaren Aydın genelinde güneyli fırtına ve 50-70 km/s rüzgar beklendiğini; vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:29
Aydın’da Fırtına Uyarısı: 1 Şubat’ta Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Aydın’da Fırtına Uyarısı: 1 Şubat’ta Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Uyarının Detayları

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar hızının 50 ila 70 kilometre/saat arasında olması bekleniyor.

Uyarı, 1 Şubat Pazar günü saat 12.00’den 23.55’e kadar geçerli olacak. Özellikle Kuşadası, Didim, Söke, Efeler, Nazilli, Germencik, İncirliova, Bozdoğan, Köşk ve Karacasu başta olmak üzere il genelinde etkili olması öngörülüyor.

Yetkililerin Çağrıları

Meteoroloji yetkilileri olası zararlar konusunda vatandaşları uyardı. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, yerel hortum oluşumu ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı tedbir alınması istendi.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle çatı altlarında bulunmamaları, soba ve bacaların kontrol edilmesi ve ulaşımda dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AYDIN GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENDİĞİNİ DUYURARAK...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AYDIN GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENDİĞİNİ DUYURARAK VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı
2
Hikmet Karaca Yeniden Başkan: Erzurum Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası'nda Yeni Yönetim
3
Meteoroloji’den Aydın için Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton
5
Başkan Arslan Taşköprü'de sarımsak işçileriyle buluştu
6
Aydın Efeler'de Tralleis'ten Kente Uzanan Gök Kuşağı Kartpostallık Görüntüler
7
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı: 1-2 Şubat 2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları