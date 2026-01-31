Aydın’da Fırtına Uyarısı: 1 Şubat’ta Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Uyarının Detayları

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar hızının 50 ila 70 kilometre/saat arasında olması bekleniyor.

Uyarı, 1 Şubat Pazar günü saat 12.00’den 23.55’e kadar geçerli olacak. Özellikle Kuşadası, Didim, Söke, Efeler, Nazilli, Germencik, İncirliova, Bozdoğan, Köşk ve Karacasu başta olmak üzere il genelinde etkili olması öngörülüyor.

Yetkililerin Çağrıları

Meteoroloji yetkilileri olası zararlar konusunda vatandaşları uyardı. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, yerel hortum oluşumu ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı tedbir alınması istendi.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle çatı altlarında bulunmamaları, soba ve bacaların kontrol edilmesi ve ulaşımda dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

