Ankara Çubuk'ta Sıra Dışı Çiftlik: Özgür Peştanlı ve Onlarca Hayvan

Ankara Çubuk'ta doğayla iç içe sıra dışı bir yaşam

Ankara'nın Çubuk ilçesi Gümüşyayla Mahallesi'nde yaşayan Özgür Peştanlı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek kurtlardan köpeklere, atlardan eşeklere kadar farklı türlerde onlarca hayvan ile birlikte bir çiftlik kurdu. Peştanlı'nın çiftliği, barındırdığı vahşi ve evcil türlerle dikkat çekiyor; kendisi bu yaşam alanını bir doğal yaşam parkı olarak tanımlıyor ve özellikle çocukların doğayla temas etmesini amaçlıyor.

Kendime küçük bir yaşam alanı seçtim

Kendime küçük bir yaşam alanı, hayvanlarla yaşayabileceğim bir yaşam alanı seçtim. Burada keçilerim, koyunlarım, eşeklerim, farklı atlarım, güvercinlerim, papağanım, kedilerim, köpeklerim ve saymadığım birçok hayvanlarım var. Onlarla yaşıyorum. Hepsini eğitebildim. Hepsiyle anlaşabiliyorum. Bana göre hepsi konuşuyor, sadece sesleri yok. Kış ayı olduğu için saat sabah 7'de hayvanları önce besleyip ondan saat 10 gibi sularını veriyorum. Ondan sonra genel temizlik yapıyorum ve akşam oluyor. Yani bir günümün nasıl bittiğini bilmiyorum ve benim için zaman çabuk geçiyor.

Hepsi benim için birer oyuncu

Bu işe bir hobi olarak başladım. Şu an ticaret olarak yapıyorum. Ticaret olarak hayvanı üretiyor muyum hayır. ‘Nasıl para kazanıyorsunuz’ diye soruyorlar. Genelde sordukları soru bu. Hepsi benim için birer oyuncu. Ben de onların koçuyum. Onlarla diziler, reklamlar, belgeseller gibi işler yapıyoruz. Hepsini ayrı ayrı seviyorum ama Dudu (papağan) 35 senedir benimle. Onun yaşı çok fazla. Uzun süredir beraberiz. İçeride atlarım var. 18-19 yaşında atlarım var. Hepsini ayrı seviyorum. Aralarında bağ kurduğum birkaç tanesi var.

Kendime ait bir at ırkı çıkarttım

Zorlandığım anlar oldu çünkü birbirlerine uyum sağlamaları en çok yoran şey. Çünkü kediyle köpek, kuşla köpek, atla eşek gibi hepsi farklı hayvan. Farklı yerlerde birbirlerine uyum sağlamaları beni zorluyor ama sonra alışıyoruz. Hep beraber birlik halinde yaşayabiliyoruz. Kendime ait bir at ırkı çıkarttım. Pinto diye. Türkiye’de sadece İngiliz ve Arap atları var. Ben İngiliz ve Arap atlarından farklı kanlar alarak kendime renkli atlar yaptım. Alacalı, kahverengi beyazı, siyah beyazı gibi farklı tonlarda farklı atlar yaptım. Şu an elimde 19’a yakın bu atlarımdan var. Bu iş, bir günlük iş değil. 365 gün yaşayabileceğine inandığın zaman böyle bir şey yaşayabilirsin. Atla olan bağımı atın üzerinde yaptığım hareketlerle, duduyla olan bağımı poz vererek, yani hepsiyle farklı farklı yaşıyorum. Bağlarım hepsiyle birbirinden farklı. Doğa ve hayvanları koruyalım. Tek istediğim bu.

Peştanlı, kurduğu yaşam alanı sayesinde hayvan sevgisini yaymayı ve doğayı koruma bilincini artırmayı hedefliyor. Ayrıca hayvanlarla kurduğu bağ sayesinde dizi ve film projelerine de destek veriyor. Şehir yaşamından uzak, sakin ve doğayla iç içe bu yaşam tarzını sürdürme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

