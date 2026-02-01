Ankara'da Halı Saha Maçında Pankartlı Teşekkür: Sami Can Gültekin'in Eşine Jest

Ankara'da Sami Can Gültekin'in takım arkadaşları, maç izni veren eşine pankart açarak teşekkür etti; anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:55
Ankara'da Halı Saha Maçında Pankartlı Teşekkür: Sami Can Gültekin'in Eşine Jest

Ankara'da Halı Saha Maçında Pankartlı Teşekkür

Ankara'da oynanan halı saha maçında, Sami Can Gültekin'in takım arkadaşları, maç izni veren eşine açtıkları pankartla teşekkür etti. O anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sami Can Gültekin: Sürpriz Pankart

"Takım arkadaşlarımızla 10 yıldır beraber futbol oynuyoruz. Bizim bir konuşma grubumuz var. Maçın saat gece 01.00’da olduğunu öğrenince gruba gelemeyebilirim diye mesaj attım. Daha önce de böyle şeyler yaşadık. Evli olduğunuz zaman eşinizi de düşünmeniz gerekiyor. Daha sonrasında eşim müsaade edince maça gelebileceğimi gruba yazdım. Arkadaşlarım da akşama böyle bir sürpriz hazırlamışlar, benim de bilgim yoktu. Normalde hep oynadığımız saatlerde ama şimdi dediğim gibi evlendikten sonra bu işler iki taraflı oluyor, tek taraflı karar veremiyorsunuz. Sonrasında maça geldim tabii ki müsaade aldım. Pankartı eşime göstermek için eve getirdim. Daha sonrasında bir video çektik, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mutluyuz, herkes eğlenmeye, hayattan keyif almaya baksın. Tepki gösterecek bir şey yok"

Dilan Gültekin: "Gece geç saatlerde evde yalnız kalmak benim de hoşuma giden bir şey değil"

"Evlenmeden önce de zaten eşim sürekli maçlara gidiyordu, bunu biliyordum ama evlendikten sonra insanlar birbirlerine sorumluluk hissediyorlar. Ben bile dışarı çıkarken, hayatım müsaaden varsa gidebilir miyim? diye soruyorum. Eşim de bana jest yapmak için arkadaşlarıyla birlikte bir pankart hazırlamış. Güzel bir mizansen oldu, benim de çok hoşuma gitti. Ben de bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bütün eşlerimize örnek olmasını diliyorum. Fikstürları da lütfen daha erken saatlere versinler. Sonuçta biz hayat arkadaşıyız. Gece geç saatlerde evde yalnız kalmak benim de çok hoşuma giden bir şey değil. Aslında buradaki niyetim ona izin vermemek değil de biraz daha erken saatlerde oyna, gece beni de yalnız bırakma demekti"

Burak Küçük: "Eğlenelim diye bir pankart yapalım dedik"

"Takım arkadaşlarımla 8-10 yıldır beraber oynuyoruz. Kaptanımız, maçtan önce gelemeyeceğini söyledi. Sonra geliyorum, müsaade var deyince, biz de komiklik olsun, eğlenelim diye bir pankart yapalım dedik. Yengemize de güzel bir hediye olsun istedik ama sonra olayın böyle olacağını biz de beklemiyorduk. Bir anda sosyal medyada popüler olduğunu gördük. Bir arkadaşımız da eşi doğum yaptığı gün buraya geldi. Yani bizim için izin problemi olmuyor. Buradan da tüm kadınlara sesleniyorum; eşlerimiz halı sahaya yollayabilirsiniz. Sonuçta kötü bir şey yapmıyoruz, eğleniyoruz"

SAMİ CAN GÜLTEKİN (SOLDA), DİLAN GÜLTEKİN (ORTADA), BURAK KÜÇÜK (SAĞDA) VE AÇILAN PANKART

SAMİ CAN GÜLTEKİN (SOLDA), DİLAN GÜLTEKİN (ORTADA), BURAK KÜÇÜK (SAĞDA) VE AÇILAN PANKART

SAMİ CAN GÜLTEKİN VE DİLAN GÜLTEKİN

