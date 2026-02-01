SASKİ Projesi: Elektrik Üretecek, Sapanca Gölü’nü Besleyecek

SASKİ, dağ kaynaklarını yönlendirerek günde 36 bin m³ temiz su sağlayacak; üç ayda 3 milyon 240 bin m³ Sapanca Gölü'ne aktarılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:50
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen proje, Sapanca Gölünün su seviyesini ve kalitesini korumayı amaçlıyor. Proje kapsamında hem yenilenebilir enerji üretilecek hem de göle temiz su aktarımı sağlanacak.

Projenin işleyişi

Yenilenebilir enerji ve kaliteli su hedefiyle başlatılan çalışmada, dağlardan gelen kaynak suları Sarp Deresine yönlendirildi. Gölü besleyen derelerden biri olan Sarp Deresi'nin debisinde proje ile birlikte artış gözlemlendi.

Çalışma, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerindeki su alma yapılarından başlıyor. Balıkçı HES noktasından sisteme giren su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine taşınıyor. Burada türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan su, taşırma sisteminin devreye girmesiyle Sarp Deresine iletiliyor.

Hedeflenen katkı

Proje sayesinde Sapanca Gölü'ne günlük 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanması hedefleniyor. Üç ay boyunca aralıksız devam etmesi planlanan çalışma sonucunda ise göle toplam 3 milyon 240 bin metreküp su kazandırılması öngörülüyor.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, proje ile ilgili olarak şunları belirtti: "Sapanca Gölü’nü korumak ve içme su kaynağımızı korumak için, Yüksek kesimlerden gelen ve enerjiyi dönüştürüldükten sonra Sakarya nehrine iletilen su Sapanca Gölüne aktarılacak. Sapanca Gölünü besleyecek dere yataklarının debisini arttırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda kuraklık karşısında Sarp Deresi ile Sapanca Gölü’ne ayda yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz Hayata geçirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması olacaktır".

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

