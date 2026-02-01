Palandöken'de 25 Bini Aşkın Kişi Geleneksel Kızak Keyfi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2024 yılında hizmete açılan geleneksel kızak pistinin kış boyunca yoğun ilgi gördüğünü, yarıyıl tatilinde ise bu ilginin zirveye ulaştığını bildirdi.

Yarıyıl Tatilinde Yoğun İlgi

Başkan Sunar, yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafirin geleneksel kızak pistinde keyifle vakit geçirdiğini belirtti. Pistin aileler ve çocuklar tarafından tercih edilmesinin, bölgedeki kış etkinlikleri çeşitliliğine önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Pisti ve Doğasıyla Erzurum'un Gözde Mekânı

Erzurum'un kışıyla öne çıkan yapısında, özellikle çocuklar ve aileler için güvenli ve eğlenceli alanlar oluşturmayı öncelik haline getirdiklerini ifade eden Sunar, geleneksel kızak pistinin de bu anlayışla hayata geçirildiğini söyledi. Pist alanının, Kent Ormanı'nın doğal dokusu korunarak inşa edildiğine dikkat çekti ve şunları ekledi: "Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Kent Ormanı’nın eşsiz doğasında bir yandan kızak keyfi yaşayan misafirlerimiz, diğer yandan muhteşem manzaranın sunduğu görsel şölenin tadını, Hızzek Cafe'de çıkarıyor."

Ailelerden Başkan Sunar'a Teşekkür

Çocuklarıyla birlikte kızağın eşsiz keyfini yaşayan anne ve babalar, pistin güvenli yapısı ve doğal ortamıyla kışın vazgeçilmez adreslerinden biri hâline geldiğini belirtti. Kent Ormanı'nın temiz havasında aileleriyle vakit geçirmenin memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, özellikle güvenlik ve düzen çalışmalarından duydukları memnuniyeti aktardı. Aileler, bu önemli yatırım nedeniyle Başkan Sunar'a teşekkür ederek, "Doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir ortamda çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Çocuklarımız mutlu, bizler huzurluyuz." ifadelerini kullandılar.

En Güzel Karne Hediyesi

Kızak pistinde doyasıya eğlenen çocuklar ise bu alanın kendileri için en güzel karne hediyesi olduğunu söyleyerek yaşadıkları keyfi paylaştı.

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET SUNAR, 2024 YILINDA HİZMETE AÇILAN GELENEKSEL KIZAK PİSTİNİN KIŞ MEVSİMİ BOYUNCA YOĞUN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ, YARIYIL TATİLİNDE İSE BU İLGİNİN ZİRVEYE ULAŞTIĞINI İFADE ETTİ. BAŞKAN SUNAR, YARIYIL TATİLİ SÜRESİNCE 25 BİNİ AŞKIN MİSAFİRİN GELENEKSEL KIZAK PİSTİNDE KEYİFLE VAKİT GEÇİRDİĞİNİ BELİRTTİ.