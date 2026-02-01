Aydın'da ASKİ ve Büyükşehir Belediyesinden Yağışa Tam Hazırlık

Meteoroloji uyarısı sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri mazgal, rögar ve yağmur suyu hatlarında bakım yaparak 24 saat teyakkuzda bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:48
Aydın'da ASKİ ve Büyükşehir Belediyesinden Yağışa Tam Hazırlık

Aydın'da yağış uyarısına karşı tam seferberlik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın için yaptığı yağış uyarısının ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Kent genelinde ekipler koordinasyon içinde sahada çalışıyor.

Saha çalışmaları ve önlemler

Belediyeye bağlı birimler ile ASKİ ekipleri yağmur suyu hatları, mazgallar ve rögar kapaklarında kapsamlı bakım ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında olası olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelere vidanjörler ve iş makineleri konuşlandırıldı. ASKİ ekipleri altyapı hatlarını düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor.

Hizmet 7/24 sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağış süresince ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağını bildirdi. ASKİ Çağrı Merkezi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi ve belediyeye bağlı birimler, vatandaş taleplerine kesintisiz hizmet veriyor.

ASKİ VE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAĞIŞLARA HAZIR

ASKİ VE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAĞIŞLARA HAZIR

ASKİ VE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAĞIŞLARA HAZIR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aras EDAŞ'tan 2026-2030 İçin 38,4 Milyar TL Yatırım
2
Manisa'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, MASKİ ve Büyükşehir Seferber
3
Kars'ta Şubat'ta Bahar: Güneş Çıktı, Halk Sokaklara Taştı
4
Edirne'de Beklenen Yağış Başladı — Kar ve Fırtına Uyarısı
5
Germencik'te Kahvehaneye Çarpan Baykuş Rehabilitasyona Alındı
6
Vangölü Aktivistleri Derneği: Taziye Yemeği ve Takı Merasimlerine Son Çağrısı
7
Gazipaşa'da Yangın Mağduru Öğrenciye Devlet Desteği: Ayşe Benli'ye Yeni Bilgisayar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları