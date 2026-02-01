Aydın'da ASKİ ve Büyükşehir Belediyesinden Yağışa Tam Hazırlık

Aydın'da yağış uyarısına karşı tam seferberlik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın için yaptığı yağış uyarısının ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Kent genelinde ekipler koordinasyon içinde sahada çalışıyor.

Saha çalışmaları ve önlemler

Belediyeye bağlı birimler ile ASKİ ekipleri yağmur suyu hatları, mazgallar ve rögar kapaklarında kapsamlı bakım ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında olası olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelere vidanjörler ve iş makineleri konuşlandırıldı. ASKİ ekipleri altyapı hatlarını düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor.

Hizmet 7/24 sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağış süresince ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağını bildirdi. ASKİ Çağrı Merkezi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi ve belediyeye bağlı birimler, vatandaş taleplerine kesintisiz hizmet veriyor.

