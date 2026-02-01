Akköprü Barajı Doldu: Dalaman’da Gece Fazla Su Tahliyesi

Akköprü Barajı maksimum doluluğa ulaştı; DSİ, bu gece 24.00'ten itibaren saniyede yaklaşık 120-130 m³ su tahliyesi yapılacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:48
DSİ uyarısı ve alınan önlemler

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali, son yağışların ardından maksimum doluluk seviyesine ulaştı. Yetkililer, baraj çevresindeki ve Dalaman Çayı üzerindeki mahalle muhtarlarını uyararak gece fazla su tahliyesi yapılacağını bildirdi.

DSİ 214. Şube Müdürlüğü tarafından bölgede mahalle muhtarlarına yapılan uyarıda, şöyle denildi:

"Akköprü Barajı rezervuarımız, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle maksimum doluluk sınırına yaklaşmıştır. Meteorolojik verilere göre, bölgemizde 24 saat sürecek şiddetli yağış ve buna eşlik edecek kar erimesi beklenmektedir. Baraj güvenliğini sağlamak amacıyla, bu gece 24.00 (Pazar gecesi) itibarıyla baraj santralimiz tam kapasite üretime geçecek ve dere yatağına yüksek debide (saniyede yaklaşık 120-130 metreküp) su bırakılacaktır. Dalaman ve Ortaca bölgelerine su sağlayan tüm sulama suyu alma yapıları (bentler) kapatılmış ve güçlendirilme çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amaçla alınması gereken önlemler arasında barajdan bırakılacak su nedeniyle Dalaman Çayı ana yatağında su seviyesi ciddi oranda yükselecektir. Ayrıca bentler kapalı olsa dahi, ana yataktaki yükselme sebebiyle Dalaman ve Ortaca sulama kanallarına sızıntı veya su geçişi olma ihtimali vardır. Can ve mal kaybı yaşanmaması adına; nehir yatağına yakın bölgelerdeki vatandaşların uyarılması, ana çay yatağı ve sulama kanalları kıyısında bulunan su motorları, iş makineleri ve tarım aletlerinin derhal kaldırılması, Dere ve kanal kenarında otlatılan veya barınan hayvanların güvenli bölgelere çekilmesi gerekmektedir"

denildi.

419,20 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Dalaman Akköprü Barajı ve HES, yıllık 343 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiriyor. 121 bin 240 dekar arazi sulamasının yanında 20 bin dekar arazinin taşkın riski önlüyor ve Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ilçe merkezleri ve köyleri ile turistik tesisler taşkın zararından korunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

