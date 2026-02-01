Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan Berat Kandili Mesajı

Mehmet Kaya, Berat Kandili vesilesiyle af, tövbe ve günahlardan arınma dileklerini paylaştı; Araban ve tüm Türk milletine kutlama mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:52
Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan Berat Kandili Mesajı

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya'dan Berat Kandili Mesajı

Mehmet Kaya İnşaat'tan af ve arınma çağrısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda Kaya, “Mübarek Ramazan ayının müjdecisi, ilahi rahmetle gönüllerimizin dolacağı Berat Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaya, mesajında Berat kavramını “temize çıkma” olarak tanımlayarak tüm inananlar için hatalardan dönme, af dileme, bağışlanma ve günahlardan arınma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Mesajının devamında ise şu dilekte bulundu: Yüce yaradan, inşallah bu mübarek gecenin hürmetine mağfiret isteyen tüm kullarının tövbesini kabul ederek beraatlerini verir ve inananlara Ramazan’a günahlarından arınmış şekilde ulaşmayı nasip eder.

Son olarak Mehmet Kaya İnşaat adına başta Arabanlı hemşerilerim olmak üzere tüm Türk milletinin Berat Kandilini kutladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

