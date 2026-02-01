Gazipaşa'da Yangın Mağduru Öğrenciye Devlet Desteği: Ayşe Benli'ye Yeni Bilgisayar

Gazipaşa'da 27 Ocak'ta çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'ye Gazipaşa Kaymakamlığı ve STK'lar yeni dizüstü bilgisayar desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:14
Gazipaşa'da Yangın Mağduru Öğrenciye Devlet Desteği: Ayşe Benli'ye Yeni Bilgisayar

Gazipaşa'da Yangında Evi Kullanılamaz Hale Gelen Öğrenciye Devlet ve STK Desteği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 27 Ocak'ta Yeni Mahalle Donatım Sokak'ta çıkan yangında, Gazipaşa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'nin evi kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmadı, ancak ev eşyaları ve Benli'nin üniversite sınavına hazırlandığı bilgisayar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dayanışmanın en güzel örneği

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iş birliği içinde, Ayşe Benli'nin eğitimine devam edebilmesi için hızlıca destek sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç öğrencinin öncelikli ihtiyacı olan dizüstü bilgisayar temin edildi. Desteğe, Gazipaşa Zeytinyağı Fabrikası sahibi hayırsever iş insanı Hasan Uysal de katkıda bulundu.

Yeni bilgisayar, yeni umut

Temin edilen dizüstü bilgisayar, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Ali Aksoy ve iş insanı Hasan Uysal tarafından Ayşe Benli'ye teslim edildi. Teslim sırasında duygusal anlar yaşandı; genç öğrencinin mutluluğu dikkat çekti.

Kaymakam Korkutata: "Yaraları birlikte saracağız"

Kaymakam Korkutata teslim töreninde, "Ayşe kızımız bu destekle eğitim hayatına daha güçlü şekilde devam edecek. İnanıyoruz ki ileride başarılı bir birey olacak ve o da başkalarına yardım eden bir insan haline gelecek. Zor günler herkesin başına gelebilir. Önemli olan devlet ve toplum olarak bu yaraları birlikte sarmaktır" ifadelerini kullandı.

Aile için destekler sürüyor

Kaymakam Korkutata ayrıca bilgisayar desteğinin yanı sıra yangından büyük zarar gören Benli ailesinin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

AYŞE’NİN EĞİTİM HAYALİ YARIM KALMADI

AYŞE’NİN EĞİTİM HAYALİ YARIM KALMADI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aras EDAŞ'tan 2026-2030 İçin 38,4 Milyar TL Yatırım
2
BASKİ Hızlı Müdahale: Tuzla Dere Yatağı Temizlendi
3
Manisa'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, MASKİ ve Büyükşehir Seferber
4
Kars'ta Şubat'ta Bahar: Güneş Çıktı, Halk Sokaklara Taştı
5
Edirne'de Beklenen Yağış Başladı — Kar ve Fırtına Uyarısı
6
Germencik'te Kahvehaneye Çarpan Baykuş Rehabilitasyona Alındı
7
Vangölü Aktivistleri Derneği: Taziye Yemeği ve Takı Merasimlerine Son Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları