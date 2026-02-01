Gazipaşa'da Yangın Mağduru Öğrenciye Devlet Desteği: Ayşe Benli'ye Yeni Bilgisayar

Gazipaşa'da Yangında Evi Kullanılamaz Hale Gelen Öğrenciye Devlet ve STK Desteği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 27 Ocak'ta Yeni Mahalle Donatım Sokak'ta çıkan yangında, Gazipaşa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'nin evi kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmadı, ancak ev eşyaları ve Benli'nin üniversite sınavına hazırlandığı bilgisayar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dayanışmanın en güzel örneği

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iş birliği içinde, Ayşe Benli'nin eğitimine devam edebilmesi için hızlıca destek sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç öğrencinin öncelikli ihtiyacı olan dizüstü bilgisayar temin edildi. Desteğe, Gazipaşa Zeytinyağı Fabrikası sahibi hayırsever iş insanı Hasan Uysal de katkıda bulundu.

Yeni bilgisayar, yeni umut

Temin edilen dizüstü bilgisayar, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Ali Aksoy ve iş insanı Hasan Uysal tarafından Ayşe Benli'ye teslim edildi. Teslim sırasında duygusal anlar yaşandı; genç öğrencinin mutluluğu dikkat çekti.

Kaymakam Korkutata: "Yaraları birlikte saracağız"

Kaymakam Korkutata teslim töreninde, "Ayşe kızımız bu destekle eğitim hayatına daha güçlü şekilde devam edecek. İnanıyoruz ki ileride başarılı bir birey olacak ve o da başkalarına yardım eden bir insan haline gelecek. Zor günler herkesin başına gelebilir. Önemli olan devlet ve toplum olarak bu yaraları birlikte sarmaktır" ifadelerini kullandı.

Aile için destekler sürüyor

Kaymakam Korkutata ayrıca bilgisayar desteğinin yanı sıra yangından büyük zarar gören Benli ailesinin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

AYŞE’NİN EĞİTİM HAYALİ YARIM KALMADI