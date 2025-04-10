Ankara'da İstihdam Garantili Protokol İmzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" işbirliği protokolü imzalandı. Bu önemli adım, kadınları istihdam alanında güçlendirmek amacıyla atılmıştır.

Protokol Töreninde Önemli Açıklamalar

Protokol töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, istihdam garantili eğitim programlarının kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek için tasarlandığını ifade etti. Kalkan, "İlk etapta 20 kadınımızı istihdam garantili eğitim programı kapsamında konfeksiyonda istihdam etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da birlikte çok güzel işlere imza atarız." diyerek, programın potansiyelini vurguladı.

Kazandırma Hedefi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, imzalanan protokolün, kader mahkumlarına meslek edindirmek ve topluma yeniden kazandırmak için yapılmış bir girişim olduğunu belirtti. Gökçe, bu protokolün başlangıcının küçük olduğunu vurgulayıp, "Bu samimi başlangıç, küçük bir dereye, ırmağa, denize ve okyanusa dönüşerek çoğalacaktır." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" işbirliği protokolü imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan (sol 2) ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Başsavcısı Mustafa Gökçe (sağ 3), basına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" işbirliği protokolü imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan (sol 2) ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Başsavcısı Mustafa Gökçe (sağ 3), basına yönelik açıklamalarda bulundu.