Ankara'da 'Tasavvufi Hayat' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 'Tasavvufi Hayat' sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 10 Nisan'a kadar açık kalacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:24
Ankara'da 'Tasavvufi Hayat' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 'Tasavvufi Hayat' Sergisi Açıldı

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, tasavvuf kültürünü sanatseverlerle buluşturan 'Tasavvufi Hayat' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Ramazan ayı ve bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Küratör Erkan Doğanay'ın Gözünden Tasavvuf Kültürü

Serginin küratörlüğünü üstlenen Erkan Doğanay, Anadolu'nun zengin kültürleri arasında tasavvufi hayatın önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Doğanay, Osmanlı dönemindeki yaşam kültürüne dair sembolik değerlerin replikalarını ürettiklerini ifade ederek, sergide bu değerlerin sanatsal yorumlarının da yer aldığını vurguladı.

Büyüleyici Eserler ve Çeşitli Disiplinler

'Tasavvufi Hayat' sergisinde, Osmanlı döneminde İstanbul'da tasavvuf kültürünü farklı perspektiflerden ele alan yağlı boya, minyatür, hat, kumaş ve pirinçten yapılmış eserler sergileniyor. Bu eserler, hem estetik açıdan hem de ruhsal derinlikleriyle ziyaretçileri etkileyerek, tasavvufun hayatın her alanına dokunan yönlerini gözler önüne seriyor.

Sergi, 10 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Ankaralı sanat tutkunlarını bu eşsiz deneyime davet eden Doğanay, serginin içeriğiyle ilgili heyecanını paylaştı.

Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserlerin yer aldığı "Tasavvufi Hayat" sergisi, Ankara...

Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserlerin yer aldığı "Tasavvufi Hayat" sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide, Osmanlı döneminde İstanbul'da tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve estetik açılardan ışık tutan yağlı boya, minyatür, hat, kumaş ve pirinçten üretilen eserler yer alıyor.

Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserlerin yer aldığı "Tasavvufi Hayat" sergisi, Ankara...

Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserlerin yer aldığı "Tasavvufi Hayat" sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide, Osmanlı döneminde İstanbul'da tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve estetik açılardan ışık tutan yağlı boya, minyatür, hat, kumaş ve pirinçten üretilen eserler yer alıyor.

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