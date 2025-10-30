Malatya'da 250 Kişilik Çilesiz Kütüphanesi Açıldı: 8 Bin Kitap ve Satranç Salonu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı; 8 bin kitap, satranç salonu ve kentin kültür-sanat ayağa kalkma hedefi ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 20:44
Malatya'da 250 Kişilik Çilesiz Kütüphanesi Açıldı: 8 Bin Kitap ve Satranç Salonu

Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi hizmete açıldı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi. Kütüphanede 8 bin kitap bulunuyor ve satranç salonu dikkat çekiyor.

Açılış ve bölgenin yeniden inşası

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, açılışta yaptığı konuşmada Yeşilyurt'un 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden biri olduğuna dikkat çekti. Deprem öncesi Malatya'nın parlayan bir yıldızı olan ilçenin şimdi ayağa kalkmaya başladığını belirten Geçit, ilçede TOKİ, yerinde dönüşüm ve rezerv alan projeleriyle toplam 45 bin yeni konut yapıldığını aktardı.

Geçit, şehri sadece konut, ticarethane ve ofis yaparak yeniden ayağa kaldırmanın yeterli olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi: 'Şehri eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da ayağa kaldırmak gerekiyor. Biz de bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurtspor'umuzu 3. Lig'e çıkardık. Bugün de buraya 250 kişilik bir kütüphane kazandırıyoruz.'

Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Başkanı'nın mesajları

Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur kütüphanelerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti ve açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise gençlere yönelik bu kütüphanenin, şehrin deprem sonrası normalleşme sürecinde atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Er, 'Malatya'yı kütüphaneler şehri yapacağız' dediklerini ve birkaç ay içinde yeni eserlerin yükseldiğinin görüleceğini ifade etti. Ayrıca Büyükşehir Belediye binasında yer alacak 815 kişilik, 7 gün 24 saat açık olacak, gençlere hizmet verecek bir kütüphane projesinin de sürdüğünü, buradaki 'çorbası, çayı, kahvesi sınırsız' uygulamasıyla gençlerin yoğun bir çalışma ortamı bulacağını söyledi.

Protokol ziyareti ve kapanış

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ise okumanın ve kitabın önemine değinerek kentin eğitim ve kültür alanında öne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler kütüphaneyi gezdi ve yeni tesisi inceledi.

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı...

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 4), Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit (sağ 3) ve Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur (sağ 5) da katıldı.

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 250 Kişilik Çilesiz Kütüphanesi Açıldı: 8 Bin Kitap ve Satranç Salonu
2
İzmir'de 'Hatırla! Kimsin?' Sergisi: Reha Barış'ın 19 Eseri İzmir Kültür Yolu'nda
3
Ordu'da Sis ve Sonbahar Renkleri: Ulubey Sayacabaşı'nda Büyüleyici Manzara
4
Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde
5
Kapadokya'da Sonbahar: Peribacaları Altında Altın Renkler
6
Mustafa Ceceli Bursa'da: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar