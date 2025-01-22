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Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren yaşlılar ve öğrencileri taşımayacak. Krizin sebebi, gelir desteği kesintileri.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:49
Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi Başladı!

Ankara'da toplu taşıma sisteminde ciddi bir kaos yaşanıyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla özel halk otobüsleri, yaşlılar, öğrenciler ve indirimli kart sahibi yolcuları taşımayacak. Bu durum, daha önce sıkça yaşanan ulaşım krizlerinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Gelir Desteğinde Kesintiler

Kriz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) özel halk otobüslerine sağladığı gelir desteğinde yapılan kesintiler ile ilgili. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB), ABB ile yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşamamanın ve gelir desteğinin yeniden sağlanmamasının ardından, bu kararı aldıklarını belirtti.

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Özel Halk Otobüsleri Açıklama Yaptı

Özel halk otobüsleri temsilcileri, Ücretsiz taşımaların sona erdiğini duyurarak; "SGK ve vergi borçları nedeniyle gelirlerde yapılan kesintiler, abonman, indirimli ve ücretsiz tariffeler için verilen destekleri 31 Aralık 2024 itibarıyla sona erdirmiştir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Rolü

Özel halk otobüsleri temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları toplantılarda halen gelir desteği ödemesi hakkında net bir karar verilmediğinin altını çizdi ve eleştirilerini belediyeye yöneltti.

Yeni Uygulama: Sadece Tam Bilet Geçerli

Özel halk otobüsleri, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1 Şubat 2025 itibarıyla yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolculara hizmet vereceklerini duyurdu. Ücretsiz, öğrenci abonman ve indirimli tarifelerden faydalanan yolcular bundan sonra bu taşımacılık hizmetinden yararlanamayacak.

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