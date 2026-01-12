Ankara Güdül'de Sürü Halinde Yaban Geyikleri Cep Telefonuna Yansıdı

Ankara'nın Güdül ilçesi Asar mevkiinde sürü halinde dolaşan yaban geyikleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:21
Asar mevkiinde dağlık alanda görüntülendiler

Ankara'nın Güdül ilçesi Asar mevkiinde dağda sürü halinde dolaşan yaban geyikleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürü halinde hareket eden geyikler, izleyenlere sıcak anlar yaşattı. O anları kaydeden vatandaşın cep telefonu kamerasıyla aldığı görüntüler doğal yaşamın yakın çekimini sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

