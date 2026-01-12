Ankara Güdül'de Sürü Halinde Yaban Geyikleri Cep Telefonuna Yansıdı
Asar mevkiinde dağlık alanda görüntülendiler
Ankara'nın Güdül ilçesi Asar mevkiinde dağda sürü halinde dolaşan yaban geyikleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde sürü halinde hareket eden geyikler, izleyenlere sıcak anlar yaşattı. O anları kaydeden vatandaşın cep telefonu kamerasıyla aldığı görüntüler doğal yaşamın yakın çekimini sunuyor.
