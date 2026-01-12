Malatya'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

Malatya’da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü ve yolcular, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, il genelinde kesintisiz yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları yürütüyor.

Kurtarma ve ulaşım operasyonları

Şiddetli rüzgâr ve yağışın etkili olduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk, Üçgöze, Ortaköy, Salkonak ve Öncü mahalleleri grup yolunda mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

Arapgir ilçesi Günyazı Mahallesi’nde rahatsızlanan bir vatandaş, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yine Arapgir Zohrap Mahallesi’nde kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde evlerine ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Malatya-Adıyaman Çelikhan yolunda mahsur kalan kamu personelinin güvenli şekilde Karayolları Bakımevi’ne intikalleri sağlandı. Ayrıca Pütürge ilçesi Taştepe Mahallesi’nde elektrik arızasına müdahale için bölgeye giden ancak yolların kapanması nedeniyle geri dönemeyen TEDAŞ ekipleri de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin çalışma yapısı ve uyarılar

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde açılan yolların yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanabildiğini, bu nedenle ekiplerin bu güzergâhlarda sürekli çalışma yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

