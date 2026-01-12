Pütürge'de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreye, Gündeğer Mahallesi'nde ise 50 cm'ye ulaştı; ekipler kapanan yolları açıyor.

Pütürge'de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı

Pütürge'de yoğun kar yaşamı etkiledi

Malatya'da devam eden soğuk hava dalgası kırsal bölgeleri beyaza bürürken, kent merkezinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ancak yüksek kesimlerde kar yağışı yerini kalın örtülere bırakıyor.

Kar kalınlığı bazı noktalar 1 metreye yaklaştı

Pütürge ilçesinde bazı alanlarda kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşırken, Gündeğer Mahallesi'nde kar örtüsü 50 santimetreyi buldu.

Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, yağışların sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için ekiplerin kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

