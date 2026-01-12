Pütürge'de yoğun kar yaşamı etkiledi
Malatya'da devam eden soğuk hava dalgası kırsal bölgeleri beyaza bürürken, kent merkezinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ancak yüksek kesimlerde kar yağışı yerini kalın örtülere bırakıyor.
Kar kalınlığı bazı noktalar 1 metreye yaklaştı
Pütürge ilçesinde bazı alanlarda kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşırken, Gündeğer Mahallesi'nde kar örtüsü 50 santimetreyi buldu.
Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, yağışların sürdüğünü söyledi.
Yetkililer, bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için ekiplerin kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.
Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı