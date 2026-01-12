Çamlıca'da Kartopu Coşkusu: İstanbul Beyaza Büründü
Kısa sürede beyaz örtüyle kaplanan tepede neşeli görüntüler oluştu
İstanbul’u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi kısa sürede beyaza büründü. Yüksek kesimlerde oluşan kar örtüsü, bölgeyi kartpostallık manzaralara dönüştürdü.
Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte bölgeye akın etti. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kartopu oynayarak ve karda kayarak karın keyfini çıkardı; ortaya çıkan neşeli anlar izleyenleri gülümsetti.
Aralıksız süren kar yağışı, özellikle yüksek noktalarda etkisini artırırken Çamlıca ziyaretçilerine beyaz bir gün sundu. Ziyaretçiler ve çevredeki vatandaşlar, oluşan manzarayı fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.
Neşeli anların yaşandığı kareler kameralara yansırken, bölgedeki hareketlilik ve ailelerin oluşturduğu sıcak görüntüler dikkat çekti. Kar yağışının İstanbul genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Beyaza bürünen Çamlıca’da kartopu savaşı