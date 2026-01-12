Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde etkili kar yağışı: belediye aralıksız yol açma ve tuzlama çalışıyor; taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:08
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, yağışın ardından tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Taşımalı Eğitime Ara ve Güvenlik Uyarıları

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, alınan kararın öğrencilerin güvenliği için tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

Belediye ekipleri özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda çalışırken, sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları istendi.

