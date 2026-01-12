Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, yağışın ardından tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Taşımalı Eğitime Ara ve Güvenlik Uyarıları
Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, alınan kararın öğrencilerin güvenliği için tedbir amaçlı olduğunu belirtti.
Belediye ekipleri özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda çalışırken, sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları istendi.
