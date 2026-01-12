Yozgat Sorgun'da Kar Sevinci: Boğazcumafakılı Beyaza Büründü

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Boğazcumafakılı köyünde etkili kar yağışı sevince dönüştü; Özel İdare ekipleri yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 00:00
Sorgun'da kar sonrası köyde yaşam canlandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı.

Özel İdare ekipleri ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için yollarda çalışmalarını sürdürürken, köy halkı kar yağışının bereket getireceğini ifade etti.

Muhtar Mehmet Şahin şunları söyledi: "2022 yılından beri böyle kar görmemiştim. Şu an kar çok güzel. Allah bereket versin. Çok şükür yüzümüz gülüyor. Kuraklığımız çoktu. Suyumuzda, mahsulümüzde büyük rolü var. Bu sene kar yüzümüzü güldürdü. Yedinci, sekizinci aylarda suyumuz kesilmişti. Susuzluk çektik ama karın yağmasıyla pınarlarımız, sularımız çalışıyor. Özel İdare, Karayolları her türlü ulaşımımızı sağlıyor, yollarımızı açıyor, memnunuz"

Muhtarın eşi Şengül Şahin ise kış akşamları komşularıyla yaptıkları sohbetlerde ve kahvaltılarda Yozgat’ın meşhur çöreği'ni hazırladığını anlattı: "Çöreğimiz yoğurt, turşu ve pekmezle güzel gider. Komşularımızı da çağırırız. Burada kışlar çok ağır geçer. Her sene kurak geçerdi, bu sene iyi geçiyor"

