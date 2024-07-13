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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS 50 puanla personel alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda; Büro Personeli, Spor Uzmanı ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 13.07.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 00:08
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS 50 puanla personel alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne personela lımı yapılacak. 10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanına göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 42 kişilik kadro sayısıyla sözleşmeli personel alım ilanı açıklandı. Minimum lise, üniversite ve lisans mezunu adaylar arasından 7 kişi alınacaktır. Kontenjan dağılımları ve adayların adaylık koşulları şöyle açıklandı;

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kontenjan Dağılımı

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Spor Uzmanı,

3 Büro Personeli,

Adayların başvuru şartları nelerdir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Tebliği'ne göre başvuru yapacak adayların genel olarak TC vatandaşı olması gerekiyor. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlik ile ilgisinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca hiçbir mahkumiyetin olmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması, sabıka kaydının bulunmaması gibi şartlar aranacaktır. Aynu zamanda başvuru sahibinin yaşlı olmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli maaşı almaması gerekmektedir.

KPSS şartları nelerdir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS 50 puanla personel alımı

2022 senesinde yapılan KPSS sınavından lise düzeyi için P94, üniversite diploması için P93 ve üniversite diploması için P3 olmak üzere en az 50 puan almak gerekmektedir.

Mesleğe Göre Eğitim Şartı

Başvurular Ne Zaman?

Üniversite personel alımı başvuru süreci ilan yayınlandıktan hemen sonra başlayacak ve en geç 15 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Adaylar sadece şahsen başvuru yapacaklardır.

Başvuru tarihi: 10 – 24 Temmuz 2024

Kayıt adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

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