Özel Harekat'tan Şehit Polisin Kızına Doğum Günü Sürprizi

Aydın Özel Harekat ekipleri, Bingöl'deki patlamada şehit olan Necati Aygün'ün 8 yaşındaki kızı Aysel Naz'a okulunda sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:50
Efeler'de okulda duygusal kutlama

Aydın Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl’de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün'ün kızı Aysel Naz Aygün'ü doğum gününde yalnız bırakmadı.

2022 yılında Bingöl'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Necati Aygün, Çine Karakollar Merkez Camii’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Şehidin Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu'nda okuyan 8 yaşındaki kızı Aysel Naz Aygün için Özel Harekat polisleri sınıfa sürpriz bir ziyaret düzenledi. Polisler sınıfa pasta ile girerek minik kıza hediyeler verdi.

Kutlamada duygusal anlar yaşanırken, minik Aysel Naz'ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Şehit polisin eşi Gülçimen Aygün de kızının doğum günü kutlamasına katılarak Aysel Naz ile birlikte pastayı kesti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

