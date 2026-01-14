Trakya’da Sokak Aydınlatmaları LED’e Dönüşüyor

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de TREDAŞ liderliğindeki LED dönüşümü başladı; 2025 için 153,5 milyon yatırım, 2029'a kadar 99 bin 787 armatür hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:42
TREDAŞ liderliğinde modern, enerji verimli ve çevre dostu aydınlatma

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de şehir aydınlatmaları, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda LED teknolojisiyle yenileniyor. TREDAŞ tarafından hayata geçirilen LED Armatür Dönüşüm Projesi, bölge genelinde sokak ve cadde aydınlatmalarını daha modern, güvenli ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

Projede mevcut armatürler, uzun ömürlü ve yüksek enerji verimliliğine sahip LED armatürlerle değiştiriliyor. Ocak 2025’te yürürlüğe giren "Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" ile çalışmalar hız kazanırken, dönüşümün şehirlerin gece görünümünü daha aydınlık ve güvenli kılması hedefleniyor.

LED teknolojisi sayesinde enerji kayıplarının azaltılması, bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor. 2025 yılı içinde LED armatür projeleri için 153,5 milyon tutarında yatırım planlanırken, şu ana kadar 13 bin 590 adet LED armatürün montajı tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hedefleriyle uyumlu olarak izleyen yıllarda her yıl 22 bin 175 adet LED armatürün devreye alınması planlanıyor; 2029 sonuna kadar ise toplam 99 bin 787 adet kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Dönüşüm öncesinde aydınlatma direklerinin tespiti, malzeme ve maliyet planlaması, teknik şartnamelerin hazırlanması ve sözleşme süreçlerini kapsayan detaylı bir hazırlık çalışması yürütüldü. Sahadaki uygulamaların eş zamanlı ve etkin şekilde izlenebilmesi amacıyla geliştirilen dijital sistemlerle tüm süreçlerin şeffaf ve kontrollü biçimde yönetildiği bildirildi.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, LED dönüşüm projesinin şehir güvenliğini artıran ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan önemli bir adım olduğunu belirterek, dijital altyapı sayesinde sahadaki çalışmaların anlık olarak takip edildiğini ve sürecin planlı şekilde ilerlediğini ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği öncelikleri gözetilerek sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Trakya’daki aydınlatma altyapısının daha modern, çevre dostu ve enerji verimli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları