Datça'ya 2 Bin Harnup Fidanı: Muhtar Meriç Bora'dan Doğa Hamlesi

İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, esnaf ve turizmcilerin bağışlarıyla temin edilen 2 bin harnup fidanını Datça’da ücretsiz dağıttı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 16:07
İskele Mahallesi muhtarından ücretsiz dağıtım

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, 2 bin harnup fidanını esnaf ve turizmcilerin bağışlarıyla temin ederek halka ücretsiz dağıttı. Kampanya, Datça'nın doğasını koruma ve sürdürülebilir turizme destek verme amacı taşıyor.

Meriç Bora dağıtım sırasında şunları söyledi: "Sürdürülebilir Turizm Belgesi kapsamında esnafımız ve otelcilerimiz derneğe bağış yaptı. Biz de her zaman esnafımızın ve turizmcimizin yaptığı bağışın memlekette kalması gerektiğini düşündük ve bu girişimi başlattık. Ben, ekibim ve vatandaşlarımız çok destek verdi. İki bin harnup fidanını aldık ve Datça’ya getirdik. Marmaris İçmeler Mahallesi Muhtarı da bize çok büyük destek verdi. Merkezde ve mahallelerimizde dağıtım noktalarını belirledik. Karaköy, Emecik ve Betçe’yi de programa dahil ettik. Amacımız daha güzel, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir Datça" dedi.

Muhtar Bora, harnup ağacının yerel ekosisteme katkılarını vurguladı: "Harnup ağacı toprağı verimli kılar, bal üretiminde değer taşır, gölgesi ve oksijen üretimi ile doğaya katkı sağlar ve yüzde yüz Datça’nın doğal yapısıyla uyumludur" ifadelerini kullandı.

Fidan dağıtımıyla birlikte merkez ve mahallelerde belirlenen noktalarda vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılan 2 bin harnup fidanı, Datça'nın yeşil dokusunu güçlendirme hedefinin parçası olarak öne çıkıyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları