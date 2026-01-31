Antalya Aksu'da Hortum: Hasar Gören Tekneler Vinçlerle Kurtarılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 24 saatte metrekareye 190 kilogramı aşan yağışın ardından Aksu Çayı çevresinde oluşan hortum, milyonlarca lira değerindeki tur ve balıkçı teknelerinde büyük yıkıma yol açtı. Onarımı mümkün olan tekneler vinç ve kepçe yardımıyla güvenli alana taşınarak yeniden turizm sezonuna hazırlanıyor.

Hortumun yol açtığı yıkım

Gece saatlerinde etkili olan hortum, bakım için karaya çekilen tekneleri hedef aldı. Bazı tekneler çay içinden karaya savruldu, karada bekleyen tekneler parçalanarak metrelerce uzağa fırladı. Yan yana bekleyen teknelerin bir kısmı birbirinin üzerine devrildi ve tersane alanındaki atölyeler kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki balıkçılar ve tur teknesi sahipleri ciddi mağduriyetle karşılaştı.

Binlerce lira değerindeki tekneler ve tersane altyapısındaki zarar, bölgedeki deniz taşımacılığı ve turizmi de olumsuz etkiledi.

Vinç ve kepçelerle kurtarma operasyonu

Felaketin ardından alana vinç ve kepçe ekipleri sevk edildi. Aksu Belediyesi tarafından düzenlenen alana, onarımı mümkün olan tekneler taşınmaya başlandı. Ekipler ve tekne sahipleri, teknelerin römorklardan ayrılması için yoğun mesai harcadı. Römorklardan ayrılan tekneler vinç ve kepçe yardımıyla güvenli alana alınıp onarım sürecine hazırlandı.

Tersane sahibinin anlattıkları

Mustafa Zafer Ardıç yaşananları şöyle aktardı: 'Pazartesi akşamı yağmur ve fırtına kesildikten sonra hortum başladı. Çok şükür can kaybı olmadı, tek tesellimiz bu. Bu, daha önce gördüğümüz sele ya da fırtınaya benzemiyor. Sessiz sedasız geliyor ve ortalığı tarumar ediyor. Tekneleri havaya kaldırmış ve sürüklemiş. Kaldırabileceği ne varsa kaldırmış.'

Ardıç, hasar konusunda da şu bilgileri verdi: 'Ormandan bin 500’e yakın ağacı sökmüş. Çok fazla tekne parçalandı, 60’ın üzerinde tekne hasar gördü. Burada tersane atölyesi tamamen yok oldu. Balıkçılar ve tekneciler çok mağdur. Valimiz, belediye başkanımız destek oldu, yardımlar geldi. Tekne sahipleri seferber oldu. Bugün taşınabilecek, sezona hazırlanabilecek tekneleri buraya taşıyoruz. Amacımız, kurtarılabilecek tekneleri bir an önce turizm sezonuna hazırlamak. Tek yürek olduk, tek birlik olduk.'

Bilimsel inceleme çağrısı

Hortumun büyüklüğünün araştırılması gerektiğini belirten Ardıç, '32 yıldır buradayım, bu derece bir hortumu ilk defa gördüm. Bu artık felaketler anlamında bir gerçek. Nasıl önlem alınacaksa, bu konuda devletimizden ve bilim insanlarından yol göstermelerini istiyoruz' dedi.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE METREKAREYE 190 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞIN ARDINDAN AKSU ÇAYI ÇEVRESİNDE OLUŞAN HORTUMUN MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ TUR VE BALIKÇI TEKNELERİNDE YOL AÇTIĞI BÜYÜK YIKIMIN ARDINDAN, ONARIMI MÜMKÜN OLAN TEKNELER VİNÇ VE KEPÇE YARDIMIYLA DÜZENLENEN ALANA TAŞINARAK YENİDEN TURİZM SEZONUNA HAZIRLANIYOR.