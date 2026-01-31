Elazığ'da Genç Memurlara 'İş Hayatına Uyum' Eğitimi
Bakım Sonrası Rehberlik Birimi'nden işe başlamadan önce rehberlik
Elazığ’da Devlet himayesi altında iken devlet memuru olarak atanan gençlere, işe başlamadan önce Bakım Sonrası Rehberlik Birimi tarafından İş Hayatına Uyum eğitimi verildi.
Eğitime katılan gençlere, iş hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.
Eğitim sonunda gençlere atamalarının hayırlı olması temenni edildi ve kendilerine başarılar dilendi.
ELAZIĞ'DA İŞ HAYATINA UYUM EĞİTİMİ