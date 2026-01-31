Elazığ'da Genç Memurlara 'İş Hayatına Uyum' Eğitimi

Elazığ'da devlet himayesinden devlet memuru olarak atanan gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik Birimi tarafından işe başlamadan önce 'İş Hayatına Uyum' eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:23
Bakım Sonrası Rehberlik Birimi'nden işe başlamadan önce rehberlik

Elazığ’da Devlet himayesi altında iken devlet memuru olarak atanan gençlere, işe başlamadan önce Bakım Sonrası Rehberlik Birimi tarafından İş Hayatına Uyum eğitimi verildi.

Eğitime katılan gençlere, iş hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda gençlere atamalarının hayırlı olması temenni edildi ve kendilerine başarılar dilendi.

