Antalya Büyükşehir 2025'te Binlerce Üreticiye Ekipman Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir 2025'te yerelden kalkınmayı güçlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda 2025 yılında da tarımsal üreticilere yönelik ekipman desteklerini sürdürdü. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen destekler, kırsal üretimi yerinde güçlendirmeyi amaçladı.

Muhtarlar aracılığıyla ücretsiz erişim

Makine ve ekipmanlar, muhtarlar koordinesinde üretici ve vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunuldu. Bu yöntemle destekler, sahada doğrudan üreticinin hizmetine sunularak lojistik ve kullanım kolaylığı sağladı.

Destek kapsamında üzüm sıkma, ceviz soyma, hamur yoğurma, salça sıkma, nar taneleme-patlatma, selektör makineleri ve süt soğutma tankı gibi ekipmanlar yer aldı. Bu destekler, 19 ilçede yüzlerce üreticiye ulaştırıldı ve üreticilerin iş yükünü hafifleterek üretime katkı sağladı.

Zamandan ve iş gücünden tasarruf

Üreticiler, belediyenin sağladığı ekipmanlarla ürünlerini daha az zahmetle işleyerek hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf etti. 2025 yılında kullanılan ekipmanlara ilişkin veriler ise şu şekilde kaydedildi: ceviz soyma makinesini bin 750, hamur yoğurma makinesini 25 bin, üzüm sıkma makinesini 4 bin 500, salça sıkma makinesini 20 bin üretici kullandı.

