Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında birimlerinden çıkan atıkların bertaraf ve geri dönüşümünü sağlıyor. Çevreye zararlı tehlikeli atıklar periyodik olarak bertaraf edilirken, birim ve yerleşkelerdeki atık ayrıştırma üniteleri sayesinde tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı.

Tehlikeli atık yönetimi

Atık yönetimi yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atıklar; araç yağ ve hava filtreleri, aküler, piller, floresan lambalar, kartuş, tonerler, temizlik kimyasalları, boya, solvent boyalı kutular, basınçlı sprey kutuları, laboratuvar atıkları ve vektörel ilaç ambalajları gibi kaynaklardan özel olarak toplanıp bertaraf ediliyor.

Toprağı ve yeraltı sularını kirletebilecek, yangın, patlama ve zehirlenme riski taşıyan bu atıklar titizlikle ayrıştırılarak anlaşmalı lisanslı kuruluşlara teslim ediliyor. Uygun etiketleme, sızdırmaz ambalajlama ve ayrı toplama konteynerlerine nakliye ile süreç işletiliyor. 180 günden fazla depolarda bekletilemeyen tehlikeli atıklar yılda iki kez bertarafa gönderiliyor. Lisanslı kuruluşlara teslim edilen atıklar ulusal atık izleme sistemi üzerinden kayıt altına alınarak takibi sağlanıyor.

Son 3 yılda 32 ton tehlikeli atık Büyükşehir tarafından bertaraf edildi; aynı dönemde hizmet binaları ve yerleşkelerden ayrıştırılan 125 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Sıfır Atık belgeleri ve kurumsal atık yönetimi

Kurumsal sıfır atık çalışmalarıyla Büyükşehir, hizmet binalarındaki atıkları ayrıştırma üniteleri aracılığıyla toplayıp kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıkları ayırıyor. Kurumsal sıfır atık hedefiyle 2023 yılında 7 olan sıfır atık belgesi sayısı 2025 yılında 21’e yükseldi.

Yetkili açıklaması

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Dilayda Can, kurumsal faaliyetler sonucunda oluşan tehlikeli atıkların yürürlükteki çevre mevzuatına uygun şekilde anlaşmalı lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertaraf edildiğini bildirdi. Can, "Tehlikeli atık sınıfına giren tüm maddeler 6 aylık periyotlarla toplanarak bertaraf ediliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda atık yönetimi süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Antalya’mızın doğasını ve doğal kaynaklarını sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘SIFIR ATIK PROJESİ’ KAPSAMINDA BİRİMLERİNDEN ÇIKAN TONLARCA ATIĞIN BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLIYOR.