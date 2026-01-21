Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti

Antalya Büyükşehir, Sıfır Atık uygulamasıyla son 3 yılda 32 ton tehlikeli atığı bertaraf edip 125 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı; belge sayısı 21'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:58
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti

Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında birimlerinden çıkan atıkların bertaraf ve geri dönüşümünü sağlıyor. Çevreye zararlı tehlikeli atıklar periyodik olarak bertaraf edilirken, birim ve yerleşkelerdeki atık ayrıştırma üniteleri sayesinde tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı.

Tehlikeli atık yönetimi

Atık yönetimi yönetmeliğinde yer alan tehlikeli atıklar; araç yağ ve hava filtreleri, aküler, piller, floresan lambalar, kartuş, tonerler, temizlik kimyasalları, boya, solvent boyalı kutular, basınçlı sprey kutuları, laboratuvar atıkları ve vektörel ilaç ambalajları gibi kaynaklardan özel olarak toplanıp bertaraf ediliyor.

Toprağı ve yeraltı sularını kirletebilecek, yangın, patlama ve zehirlenme riski taşıyan bu atıklar titizlikle ayrıştırılarak anlaşmalı lisanslı kuruluşlara teslim ediliyor. Uygun etiketleme, sızdırmaz ambalajlama ve ayrı toplama konteynerlerine nakliye ile süreç işletiliyor. 180 günden fazla depolarda bekletilemeyen tehlikeli atıklar yılda iki kez bertarafa gönderiliyor. Lisanslı kuruluşlara teslim edilen atıklar ulusal atık izleme sistemi üzerinden kayıt altına alınarak takibi sağlanıyor.

Son 3 yılda 32 ton tehlikeli atık Büyükşehir tarafından bertaraf edildi; aynı dönemde hizmet binaları ve yerleşkelerden ayrıştırılan 125 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Sıfır Atık belgeleri ve kurumsal atık yönetimi

Kurumsal sıfır atık çalışmalarıyla Büyükşehir, hizmet binalarındaki atıkları ayrıştırma üniteleri aracılığıyla toplayıp kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıkları ayırıyor. Kurumsal sıfır atık hedefiyle 2023 yılında 7 olan sıfır atık belgesi sayısı 2025 yılında 21’e yükseldi.

Yetkili açıklaması

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Dilayda Can, kurumsal faaliyetler sonucunda oluşan tehlikeli atıkların yürürlükteki çevre mevzuatına uygun şekilde anlaşmalı lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertaraf edildiğini bildirdi. Can, "Tehlikeli atık sınıfına giren tüm maddeler 6 aylık periyotlarla toplanarak bertaraf ediliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda atık yönetimi süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Antalya’mızın doğasını ve doğal kaynaklarını sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘SIFIR ATIK PROJESİ’ KAPSAMINDA BİRİMLERİNDEN ÇIKAN TONLARCA ATIĞIN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘SIFIR ATIK PROJESİ’ KAPSAMINDA BİRİMLERİNDEN ÇIKAN TONLARCA ATIĞIN BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLIYOR.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘SIFIR ATIK PROJESİ’ KAPSAMINDA BİRİMLERİNDEN ÇIKAN TONLARCA ATIĞIN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı
2
Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları
3
Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı
4
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti
5
Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi
6
Edirne Huzurevinde Sıra Gecesi: Gönüller Bir Oldu
7
Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları